Pedido de isenção de taxa do Enem vai até dia 15; saiba como pedir

Já está valendo o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio ( Enem ) de 2022. Para fazer a solicitação, o participante deve criar um cadastro e uma senha de acesso para a Página do Participante, no portal do Governo Federal gov.br ). Os interessados devem realizar os procedimentos até o dia 15 de abril.

Para fazer a solicitação, bem como justificar ausência na edição anterior do exame, o participante deve criar um cadastro de acesso para a Página do Participante, no portal do Governo Federal (gov.br). Crédito: Carlos Alberto Silva

O mesmo prazo e procedimento vale para justificar ausência na edição anterior do exame. A justificativa de ausência é para o participante que conseguiu a isenção da taxa de inscrição no Enem 2021, mas faltou aos dois dias de aplicação e deseja pedir isenção na edição de 2022. Os documentos utilizados para comprovar o motivo de ausência no exame anterior devem estar legíveis, datados e assinados. O Inep não aceitará autodeclarações redigidas pelo solicitante ou por seus pais e/ou responsáveis.

Vale ressaltar que a aprovação dos procedimentos não garante a participação no exame. O Inep divulgará posteriormente o edital de inscrição com prazos e procedimentos específicos.

QUEM PODE SOLICITAR A TAXA DE ISENÇÃO

Para ter direito à taxa de isenção, o participante deve:

estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2022, em qualquer modalidade de ensino, em escola da rede pública declarada ao Censo Escolar

ou ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede privada

ou ter renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio.

Também pode solicitar a isenção o participante que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa renda, inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.

DOCUMENTOS

Entre os documentos exigidos estão:

Cédula de identidade do participante e dos demais membros que compõem o núcleo familiar;

Cópia do cartão com o NIS válido, no qual está a inscrição no CadÚnico;

Declaração que comprove a realização de todo o ensino médio em escola pública ou histórico escolar do ensino médio, com assinatura e carimbo da escola. No caso de participante bolsista, acrescentar a declaração da escola que comprove a condição de bolsista integral em todo o ensino médio.

VEJA O PASSO A PASSO PARA SOLICITAR A ISENÇÃO