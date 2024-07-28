Veja vídeo e fotos

Parada LGBTQIA+ movimenta as ruas de Vitória

O evento começou na Vila Rubim, e segue até o Sambão do Povo, com muitos shows e apresentações performáticas
Eduarda Lisboa

Eduarda Lisboa

Publicado em 

28 jul 2024 às 17:26

Publicado em 28 de Julho de 2024 às 17:26

A 12° Parada LGBTQIA + movimentou as ruas de Vitória, neste domingo (28). A concentração começou na Vila Rubim, por volta das 13h e seguiu até o Sambão do Povo. O tem programação com mais de oito horas de shows e a expectativa de público era superior a mais de 10 mil pessoas. 
A festa conta contou com o samba contagiante de Andréa Nery à batida afrobeat de Motumbaxé, passando pelo pop dançante de Gui Furler & Jefté Carter e o frevo contagiante da Quadrilha Império Junino. A festa vai do tradicional ao contemporâneo, unindo gerações e estilos em um só lugar.

12° Parada LGBTQIA + de Vitória

Confira a programação completa

CORTEJO
  • Horário: 14h
  • Trajeto: Vila Rubim - R. da Alegria - Av. Princesa Isabel - R. do Espírito Santo - R. da Prata - R. Sete de Setembro - Av. Jerônimo Monteiro - Av. Princesa Isabel - Sambão do Povo
PALCO
  • 15h: Afrokizomba
  • 16h: Chegada no Sambão do Povo - Fala de Deborah (Abertura do Sambão)
  • 16h03: Varanda - DJ Vinni Tosta e Congo
  • 16h33: Palco - Andrea Nery
  • 17h13: Motumbaxé
  • 17h43: Varanda - Quadrilha
  • 18h: Palco - Mathilda
  • 18h13: Varanda - DJ Rose e Apresentação de Deborah
  • 18h17: Performance 01 - Mel
  • 18h17: Performance 02 - Chica
  • 18h48: Performance 03 - Angel
  • 18h48: Performance 04 - Violeta Van Cartier
  • 18h51: Performance 05 - Lara Lestrange
  • 18h57: Olhar de Sedução
  • 19h37: Gui Furler e Ouzadas do Quebra
  • 19h47: Fala de Movimentos Secretarias
  • 19h57: Varanda - Samantha Brocks
  • 20h: DJ Lua
  • 20h03: Performance 06 - Rose Guetto
  • 20h06: Performance 07 - Sibelle
  • 20h09: Performance 08 - Joany
  • 20h12: Performance 10 - Serena Cigana
  • 20h15: Performance 09 - Angela
  • 20h20: CRJ Terra Vermelha (Dança do Ventre)
  • 20h30: Palco - CRJ Novo Horizonte (Vogue) - Brisa + Visuais + Afront
  • 21h15: Varanda - DJ Lua
  • 21h15: Performance 11 - Daphne Zanelato
  • 21h18: Performance 12 - Nilly Drag
  • 21h21: Performance 13 - Kyanne Kiffer
  • 21h24: Performance 14 - Flávia Ferraz
  • 21h27: Performance 15 - Athena
  • 21h30: Varanda - Vergg + Mallu + Vini Tosta
  • 22h20: Palco - Novo Império - 10ª Fala (Encerramento)

