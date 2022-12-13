Papai Noel da PF: 130 crianças ganham presente de Natal em ação no ES

A Polícia Federal realizou, nesta segunda-feira (12), uma ação natalina com 130 crianças atendidas por um projeto do bairro Jabaeté, em Vila Velha. Os pequenos foram recebidos na sede da PF, no mesmo município, ganharam presentes do Papai Noel da Federal, que explicou a eles o significado do Natal.

As crianças – do projeto Missionários da Luz – foram recebidas por "ajudantes do Papai Noel", policiais federais que animaram a turminha enquanto o bom-velhinho não chegava. Quando o barulho da sirene foi ouvido, foi o momento de ver a figura natalina.

Papai Noel da Polícia Federal entrega presentes para 130 crianças no ES

O Papai Noel da Federal, usando as cores características e o emblema da PF, foi recebido pelas crianças com gritos de alegria. O evento também contou com a presença do superintendente Regional da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, que abriu a ação e afirmou ser gratificante ter a presença dos pequenos e agradeceu aos servidores que colaboraram com a ação.