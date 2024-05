Olhar para o futuro do ES

Painel em Vitória discute o papel das pessoas com avanço da tecnologia

Promovido pelo Movimento ES em Ação, pela Rede Gazeta e pelo governo do Estado, evento reuniu empresários e especialistas em inovação nesta quarta-feira (29)

3 min de leitura min de leitura

O evento reuniu uma plateia de empresários, especialistas em inovação e formadores de opinião. (Wanessa Eustachio)

De que adianta um mundo de tecnologia e de aplicativos se as pessoas não souberem usá-los? Esta foi a provocação feita pelo CEO da Samba Tech e fundador da Associação Brasileira de Startups, Gustavo Caetano, a uma plateia de empresários, especialistas em inovação e formadores de opinião, na manhã desta quarta-feira (29), em Vitória. Ao lado do diretor de Tecnologia, Gente & Gestão e Inovação do Grupo Águia Branca, Janc Lage, Caetano participou do painel "Tecnologias Emergentes: perspectivas para o futuro do ES".

Realizado pelo Movimento ES em Ação e pelo governo do Estado, o evento deu início à terceira fase do Planejamento Estratégico ES 500 anos, que promete entregar, em maio de 2025, um documento com diretrizes e análises para a próxima década. No mesmo evento, a Rede Gazeta anunciou a quarta temporada do projeto "Made in ES", que este ano dará mais visibilidade a empresas e atores do ecossistema capixaba de inovação.

Caetano é referência para assuntos relacionados à inovação e transformação digital e foi enfático ao dizer que inovar é “a arte de simplificar”. "É preciso ter propósito para inovar. As pessoas não querem mais apps, mais sistemas, mais tecnologia. As pessoas querem resolver seus problemas com facilidade. Querem mais simplicidade e comodidade. A tecnologia só faz sentido se for para isso. Temos que ficar atentos às pessoas. Não adianta investir em tecnologias se as pessoas não souberem usá-las", alertou Gustavo Caetano.

Referências e exemplos

Lage, por sua vez, chamou a atenção para o fato de que, fora do Brasil, potências como os EUA, a China e a Índia estão se movimentando com cada vez mais velocidade para inovar e sair à frente na corrida por novos patamares de desenvolvimento. "Nosso papel, quando se trata de tecnologias emergentes, é olhar para quem está fazendo bem feito, para quem já errou, e para quem está errando menos. Não dá pra tentar inventar a roda", pontuou.

O presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, reforçou a importância do encontro para o planejamento do futuro do Espírito Santo: "O planejamento de longo prazo é um tema crucial a ser abraçado pela sociedade. Conseguir manter um horizonte de planejamento mostrou como o ES se fortaleceu e se consolidou como Estado organizado, que conseguiu promover equilíbrio fiscal com avanços de boas políticas sociais".

Painel em Vitória discute o papel das pessoas com avanço da tecnologia Tela cheia 1 de 7

Cultura do planejamento

O encontro contou também com a presença do secretário de Economia e Planejamento do Estado, Álvaro Duboc, que relembrou que o Estado está entre que têm melhor qualidade da informação contábil e fiscal e que é preciso estar alinhado com todos os passos da trajetória até 2035 - ano em que o Espírito Santo completará 500 anos. "Somos um Estado que tem cultura de planejamento e de diálogo com a sociedade. A estabilidade institucional que temos aqui é difícil de encontrar em outros lugares. Temos que entender bem a trajetória que precisamos fazer até 2035. Para planejarmos esse futuro, precisamos compreender as lições do passado", frisou Duboc.

O diretor-presidente do ES em Ação, Nailson Dalla Bernardina, relembrou que desde a criação da entidade, em 2003, a trajetória foi marcada por apoiar a reconstrução do Espírito Santo. Naquela época, o Espírito Santo vivia uma crise institucional sem precedentes, com desorganização das contas públicas e atuação desenfreada do crime organizado.

“O ES em Ação, não sozinho, colaborou com a reconstrução do Estado. Se hoje estamos falando de avançar para um novo patamar, é porque isso foi feito lá atrás. Agora é hora de planejar, de ter conteúdo, e em 23 de maio de 2025 vamos entregar um documento feito a várias mãos, com o olhar para os 500 anos do Estado. Isso não será um plano de governo, será um plano para a sociedade. E queremos que essas ferramentas coloquem o ES em condições cada vez melhores de competitividade”, enfatizou Dalla Bernardina.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta