Padre Marcelo Rossi chora em entrevista com repórter que perdeu a mãe

No Espírito Santo para o lançamento de um novo livro, o padre Marcelo Rossi protagonizou uma cena que emocionou os telespectadores durante uma entrevista ao vivo no ES1, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (8). Isso porque o sacerdote, que perdeu o pai em outubro do ano passado, entregou um livro com dedicatória ao repórter João Brito, que perdeu a mãe há sete anos.

"Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor", dizia a mensagem deixada pelo padre.

Devido ao Dia Internacional da Mulher, o padre Marcelo Rossi sugeriu que o repórter desse o livro de presente para a mãe, mas João disse ao padre que a havia perdido. Emocionados, o repórter e o sacerdote se abraçaram.

Padre Marcelo Rossi estava em um shopping de Vila Velha para lançar o livro "Menos É Mais", que reúne diversas mensagens espirituais.

Padre Marcelo Rossi se emociona em entrevista ao vivo com repórter que perdeu a mãe Crédito: Reprodução/TV Gazeta

No começo da entrevista, o repórter perguntou qual foi a inspiração para escrever a obra. "Na verdade, ano passado, antes de saber da doença do câncer, ele [meu pai] tinha dado a ideia do livro. Meu pai veio a falecer já há cinco meses. A falta que ele faz aqui vocês não têm noção. Mas a alegria de poder estar aqui... Eu tô fazendo algo em homenagem a ele", disse o padre, que continuou:

"Estou pegando o livro e pedindo as pessoas para escolherem a página de oração, que assim que meu pai me ensinou. E ao invés de colocar a dedicatória na primeira página. Esse aqui vai ser seu tá? Na verdade, não é seu, não. Você me permite? É para sua mamãe. Depois você dê para ela. Você quer ler agora?" Padre Marcelo Rossi -

Durante a entrevista, Padre Marcelo disse ainda desejar que mais pessoas tivessem acesso ao livro para que as ajude a enfrentar à depressão, pelo que passou, e também pelo luto, que está passando. Após o padre dar uma benção e desejar um feliz Dia da Mulher às telespectadoras, o repórter, emocionado, disse:

"Padre, o senhor não sabe a honra que estou tendo agora. Infelizmente, eu perdi minha mãe há alguns anos, mas esse recado aqui, você o autografou, você falou aqui a página e eu vou ler com muita calma e muita observação. Ela era uma grande fã do senhor. Além da página estar marcada, meu coração está marcado" João Brito - Repórter da TV Gazeta

Padre Marcelo Rossi, que chorou após o repórter ler a mensagem, disse:

"Você entendeu, né? Seu Antônio Rossi, que saudade. Mulheres, amem. Meu pai me ensinou uma coisa: 'Eu te amo'. Isso não tem preço." Padre Marcelo Rossi -

Emoção

Cinegrafista Rodrigo Gomes, padre Marcelo Rossi e repórter João Brito Crédito: João Brito/Arquivo pessoal

Ao g1ES, João Brito contou que precisou conter a emoção ao vivo e que a mensagem do padre o marcou profundamente.

"Fiquei sem chão. A mensagem pareceu exatamente o que eu precisava ouvir. E ele [ padre Marcelo] também por tudo que aconteceu com o pai. Quando eu li, estava tremendo. Vai ficar pra sempre", falou João.

João também disse que recebeu relatos de pessoas que se emocionaram com a entrevista e que viu o episódio como uma forma de ajudar outras pessoas que estão vivendo o luto.

"Fiquei feliz que isso tocou tanta gente também. Luto é de cada um, e quando a gente fala sobre isso traz conforto pra quem está passando por isso agora", disse.