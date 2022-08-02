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Atendimento pediátrico

PA da Praia do Suá volta a atender urgência e emergência infantil, em Vitória

Agora, os casos de urgência e emergência na Capital serão atendidos em dois pontos: no Pronto Atendimento de São Pedro e no da Praia do Suá, durante todos os dias da semana, com funcionamento 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 ago 2022 às 15:25

Publicado em 02 de Agosto de 2022 às 15:25

O serviço de urgência e emergência infantil de Vitória retorna para o Pronto Atendimento da Praia do Suá, após dois anos funcionando na Ilha de Santa Maria e em São Pedro. O espaço conta com toda a estrutura necessária para garantir a assistência às crianças.
Com isso, os casos de urgência e emergência serão atendidos em dois pontos: no Pronto Atendimento de São Pedro e no da Praia do Suá, durante todos os dias da semana, com funcionamento 24 horas. O PA da Praia do Suá está localizado na Rua Almirante Tamandaré, 16, no bairro Praia do Suá, em Vitória.
PA da Praia do Suá recebeu melhorias para atender crianças
PA da Praia do Suá recebeu melhorias para atender crianças Crédito: Beth Nader/PMV
O Pronto Atendimento Infantil recebeu melhorias no setor infantil, que fica no segundo andar do PA da Praia do Suá, para garantir atendimento com dignidade e melhor acolhimento aos pacientes.
O local conta com sala de raio-X, sala de nebulização, sala de medicação, consultórios, sala de coleta de exames, recepção, sala de medicação, sala de repouso, isolamento e três leitos para observação, além de mobiliário e equipamentos novos.
"Estamos retomando o funcionamento do PA Infantil na Praia do Suá, com um espaço humanizado para receber com todo carinho as nossas crianças", disse o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.

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A equipe é composta por médicos pediatras, enfermeiros, técnicos em Enfermagem, farmacêutico, assistente de farmácia e auxiliar de laboratório, dentre outros profissionais necessários ao funcionamento do PA.
“Estamos muito felizes de ter voltado, já estávamos esperando há muito tempo essa mudança. Certeza que iremos fazer um bom trabalho com as nossas crianças aqui na Praia do Suá”, frisou a médica pediatra Luanna Comério.

ATENDIMENTOS É DIRECIONADO PARA CASOS GRAVES

O PA é destinado para os casos graves, de urgência e emergência, como por exemplo:
  • quadros de vômitos incontroláveis; 
  • intoxicações (ingestão de substâncias ou medicamentos); 
  • acidentes domésticos (queimaduras, os cortes, as quedas com ferimentos profundos ou fraturas, afogamentos e engasgos com perda da respiração); 
  • crises de asma com dificuldade para respirar, falta de ar; 
  • traumas na cabeça; 
  • convulsões; 
  • sonolência excessiva sem explicação, confusão mental.

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