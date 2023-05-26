Outra vez: quase 100 escorpiões são capturados em cidade no Sul do ES

Segundo a Prefeitura de Iúna, os escorpiões recolhidos foram colocados no álcool, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Vigilância Sanitária Municipal orienta que os moradores mantenham os quintais limpos e evitem restos de madeira próximo das residências, além de não deixar resto de comida que possa atrair baratas, por exemplo. Os insetos, segundo o órgão, acabam atraindo os escorpiões.

Ainda conforme a administração municipal, não há registro no município de moradores que tenham sido picados por escorpião. A prefeitura afirmou que está fazendo um acompanhamento de toda a região onde foram encontrados os escorpiões e novas inspeções serão realizadas para tentar fazer o controle. Outra observação é a diminuição dos predadores naturais, como os gambás e os sapos, o que, segundo o órgão, pode colaborar com o aumento de escorpiões na cidade.