Outra vez: quase 100 escorpiões são capturados em cidade no Sul do ES

Em Iúna, na Região do Caparaó no Sul do Espírito Santo, equipes da Vigilância Sanitária Municipal recolheram 96 escorpiões na noite desta quarta-feira (24), no distrito de Pequiá. Os animais estavam em um cemitério e no pátio de uma empresa privada. No início de maio, mais de 100 já haviam sido capturados no município.
Segundo a Prefeitura de Iúna, os escorpiões recolhidos foram colocados no álcool, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Vigilância Sanitária Municipal orienta que os moradores mantenham os quintais limpos e evitem restos de madeira próximo das residências, além de não deixar resto de comida que possa atrair baratas, por exemplo. Os insetos, segundo o órgão, acabam atraindo os escorpiões.
Ainda conforme a administração municipal, não há registro no município de moradores que tenham sido picados por escorpião. A prefeitura afirmou que está fazendo um acompanhamento de toda a região onde foram encontrados os escorpiões e novas inspeções serão realizadas para tentar fazer o controle. Outra observação é a diminuição dos predadores naturais, como os gambás e os sapos, o que, segundo o órgão, pode colaborar com o aumento de escorpiões na cidade.
118 escorpiões capturados na mesma região
No início do mês, a vigilância capturou 118 escorpiões em uma única noite, também no distrito de Pequiá. Os animais eram da espécie de escorpiões-amarelos, que têm alto grau de fecundação.
Na ocasião, agentes da Vigilância Sanitária de Iúna informaram que fazem um trabalho constante de supervisão na região, mas, nessa quantidade nunca haviam encontrado.