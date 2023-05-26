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Em uma noite

Outra vez: quase 100 escorpiões são capturados em cidade no Sul do ES

Captura foi realizada na noite desta quarta-feira (24) em cemitério e no pátio de uma empresa, no interior de Iúna; prefeitura alerta sobre limpeza de casas e quintais
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 mai 2023 às 13:35

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 13:35

Em Iúna, na Região do Caparaó no Sul do Espírito Santo, equipes da Vigilância Sanitária Municipal recolheram 96 escorpiões na noite desta quarta-feira (24), no distrito de Pequiá. Os animais estavam em um cemitério e no pátio de uma empresa privada. No início de maio, mais de 100 já haviam sido capturados no município.
Segundo a Prefeitura de Iúna, os escorpiões recolhidos foram colocados no álcool, conforme recomendação do Ministério da Saúde. A Vigilância Sanitária Municipal orienta que os moradores mantenham os quintais limpos e evitem restos de madeira próximo das residências, além de não deixar resto de comida que possa atrair baratas, por exemplo. Os insetos, segundo o órgão, acabam atraindo os escorpiões.
Ainda conforme a administração municipal, não há registro no município de moradores que tenham sido picados por escorpião. A prefeitura afirmou que está fazendo um acompanhamento de toda a região onde foram encontrados os escorpiões e novas inspeções serão realizadas para tentar fazer o controle. Outra observação é a diminuição dos predadores naturais, como os gambás e os sapos, o que, segundo o órgão, pode colaborar com o aumento de escorpiões na cidade.

118 escorpiões capturados na mesma região

No início do mês, a vigilância capturou 118 escorpiões em uma única noite, também no distrito de Pequiá. Os animais eram da espécie de escorpiões-amarelos, que têm alto grau de fecundação.
Na ocasião, agentes da Vigilância Sanitária de Iúna informaram que fazem um trabalho constante de supervisão na região, mas, nessa quantidade nunca haviam encontrado.

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