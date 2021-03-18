Ônibus que seguia de Vitória para São Paulo tomba no Rio de Janeiro

Ônibus que saiu de Vitória tombou no estado do RJ Crédito: Internauta

O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. O motorista passou mal e acabou perdendo o controle do veículo, batendo em uma mureta de proteção e tombando o ônibus no km 134 da BR-101.

Segundo a Viação Águia Branca, pelas informações iniciais, e inclusive conforme o depoimento de um dos passageiros à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve um mal súbito e ainda tentou estacionar o ônibus no acostamento, mas o mesmo tombou na lateral da pista, já quase parado, sem colidir com nenhum outro veículo. Segundo o G1 RJ, 16 passageiros estavam no ônibus. Desses, dois se feriram, mas sem gravidade. Os demais passageiros seguiram viagem em outro ônibus da empresa.

SEGUE NOTA DA ÁGUIA BRANCA:

"A Viação Águia Branca lamenta informar que o ônibus número 33.040, ano de fabricação 2019/2020, que saiu da Rodoviária de Vitória ontem, às 19 horas, com destino a São Paulo, tombou na lateral da pista na BR 101, no KM 135, na região conhecida como Serrinha, perto de Campos (RJ), à zero hora e 19 minutos dessa madrugada de quinta-feira (18).

Após atendimentos prestados no local pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, os passageiros seguiram viagem em outro ônibus providenciado pela empresa, com outro motorista.

Pelas informações iniciais, e inclusive o depoimento de um dos passageiros à PRF, o motorista teve um mal súbito e ainda tentou estacionar o ônibus no acostamento, mas o mesmo tombou na lateral da pista, já quase parado, sem colidir com nenhum outro veículo. O motorista possui 15 anos de experiência na função, passa bem e estão sendo feitos exames adicionais."