Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Ônibus que seguia de Vitória para São Paulo tomba no Rio de Janeiro

O motorista passou mal e tentou estacionar no acostamento, mas o ônibus – da Viação Águia Branca – tombou na lateral da pista. Dezesseis passageiros estavam no veículo – dois se feriram sem gravidade. Os demais seguiram viagem em outro ônibus

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:12

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:12
Veículo seguia para São Paulo
Ônibus que saiu de Vitória tombou no estado do RJ Crédito: Internauta
Um ônibus da viação Águia Branca que seguia de Vitória para São Paulo tombou na BR 101,  no município de Carapebus, Estado do Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira (18).
O acidente aconteceu por volta de 1h da madrugada. O motorista passou mal e acabou perdendo o controle do veículo, batendo em uma mureta de proteção e tombando o ônibus no km 134 da BR-101.
Segundo a Viação Águia Branca, pelas informações iniciais, e inclusive conforme o depoimento de um dos passageiros à Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista teve um mal súbito e ainda tentou estacionar o ônibus no acostamento, mas o mesmo tombou na lateral da pista, já quase parado, sem colidir com nenhum outro veículo. Segundo o G1 RJ, 16 passageiros estavam no ônibus. Desses, dois se feriram, mas sem gravidade. Os demais passageiros seguiram viagem em outro ônibus da empresa.

SEGUE NOTA DA ÁGUIA BRANCA:

"A Viação Águia Branca lamenta informar que o ônibus número 33.040, ano de fabricação 2019/2020, que saiu da Rodoviária de Vitória ontem, às 19 horas, com destino a São Paulo, tombou na lateral da pista na BR 101, no KM 135, na região conhecida como Serrinha, perto de Campos (RJ), à zero hora e 19 minutos dessa madrugada de quinta-feira (18).
Após atendimentos prestados no local pelo Samu e pelo Corpo de Bombeiros, os passageiros seguiram viagem em outro ônibus providenciado pela empresa, com outro motorista.
Pelas informações iniciais, e inclusive o depoimento de um dos passageiros à PRF, o motorista teve um mal súbito e ainda tentou estacionar o ônibus no acostamento, mas o mesmo tombou na lateral da pista, já quase parado, sem colidir com nenhum outro veículo. O motorista possui 15 anos de experiência na função, passa bem e estão sendo feitos exames adicionais."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rio de Janeiro trânsito Vitória (ES) Águia Branca São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Esgoto
Água, esgoto e saúde pública: desafio urgente que o ES precisa enfrentar
Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados