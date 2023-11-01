Obra de reconstrução da Ponte da Madalena começa até dezembro

Após 6 anos de espera, moradores da Barra do Jucu terão a Ponte da Madalena reconstruída Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Correção A primeira versão desta matéria informava que a obra de reconstrução da Ponte da Madalena seria iniciada no dia 6 de novembro. No entanto, a Prefeitura de Vila Velha disse o correto é que a obra deve começar até dezembro, O título e o texto foram corrigidos.

Após seis anos de espera, a reconstrução da Ponte da Madalena vai começar até dezembro. A ordem de serviço foi dada e assinada pelo prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), na manhã da última quarta-feira (1º), na Barra do Jucu, bairro onde fica localizada a estrutura, no restaurante Taberna da Madalena.

A empresa escolhida para executar a obra da ponte foi a AMF Engenharia e Serviços LTDA, que irá contar com um investimento de R$ 11.183.547,02.

De acordo com informações do Diário Oficial de Vila Velha, o prazo para a entrega da nova Ponte da Madalena será de 270 dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviço. A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vila Velha para saber mais detalhes do projeto.

Projeto da nova Ponte da Madalena Crédito: Divulgação/DER-ES

"A reconstrução da Ponte da Madalena é um desejo antigo da comunidade, que está prestes a virar realidade. Fruto de uma gestão comprometida com a nossa população. Com muito planejamento, vamos resgatar este importante marco histórico da Barra do Jucu, de Vila Velha e do nosso Estado" Arnaldinho Borgo - Prefeito de Vila Velha

A estrutura desabou no dia 3 de dezembro de 2017 devido às fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na época, elevando o nível do Rio Jucu e provocando uma correnteza, que destruiu a estrutura. Considerada uma importante atração turística em Vila Velha, a Ponte da Madalena era bastante frequentada por pescadores e ciclistas — além de ser a entrada para a Reserva Ecológica de Jacarenema pela Barra do Jucu.

A Ponte da Madalena foi construída em 1896, inicialmente com vigas de madeira. O nome da ponte foi dado em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música "Madalena do Jucu", do cantor Martinho da Vila.

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