Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Vila Velha

Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial

Estrutura, que começa a ser reconstruída até dezembro, contará com melhorias e novidades para os moradores e visitantes que frequentam o local
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

06 nov 2023 às 10:56

Publicado em 06 de Novembro de 2023 às 10:56

Após 6 anos de espera, os moradores do bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, terão a Ponte da Madalena reconstruída.
Após 6 anos de espera, os moradores do bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, terão a Ponte da Madalena reconstruída. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Seis anos após ser destruída pela chuva, a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, será reconstruída. A previsão é que a obra comece até dezembro, e a nova estrutura contará com melhorias e novidades para os moradores e visitantes que frequentam o local.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a nova Ponte da Madalena terá dois mirantes para que pedestres e ciclistas possam apreciar a vista, e uma iluminação especial por estar em uma área de preservação ambiental do Parque Municipal Jacaranema. Além das melhorias na estrutura, a área no entorno passará por uma urbanização.
A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), na última quarta-feira (1º), na Barra do Jucu, com a divulgação da construtora AMF Engenharia e Serviços LTDA, que foi a vencedora da licitação e irá ser a responsável pela obra.
Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial
Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial
Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
A secretária Municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, explica que a obra será executada apenas com recursos da prefeitura e que a empresa deve concluir os estudos e entregar os projetos técnicos que viabilizam a obra nesta semana.
Menara ressalta que a previsão é que a obra seja iniciada até dezembro deste ano, com a retirada do pilar de concreto que está dentro do Rio Jucu.
No total, a construtora será responsável por executar a obra em 218,78 metros de extensão na área, sendo 93,41 metros só de ponte, e irá contar com um investimento de R$ 11.183.547,02.
A reportagem de A Gazeta procurou a AMF Engenharia e Serviços LTDA para saber quais são as expectativas e mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.
Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial
Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Relembre a queda da ponte

O desabamento da Ponte da Madalena aconteceu no dia 3 de dezembro de 2017, durante as fortes chuvas que atingiram o Estado na época. Desde a queda, se passaram seis anos em que a obra de reconstrução não foi realizada.
Em 2021, o prefeito de Vila Velha anunciou, por meio das redes sociais da prefeitura municipal, que estava realizando um levantamento para a reconstrução da Ponte da Madalena.

História da Ponte da Madalena 

Construída em 1896, a Ponte da Madalena foi construída, inicialmente, por vigas de madeira e passou por uma reestruturação em 2015, onde se tornou portão de entrada ao Parque Municipal de Jacaranema.
A ponte foi batizada em homenagem à Banda de Congo da Barra do Jucu, famosa pela música "Madalena do Jucu", do cantor Martinho da Vila.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estresse frequente: 3 impactos na saúde do cérebro
Imagem de destaque
Dia Mundial do Café: 7 benefícios da bebida para a saúde
Imagem de destaque
Homem é assassinado em casa ao tentar escapar de ataque em Jaguaré

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados