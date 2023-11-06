Após 6 anos de espera, os moradores do bairro Barra do Jucu, em Vila Velha, terão a Ponte da Madalena reconstruída. Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Seis anos após ser destruída pela chuva, a Ponte da Madalena, na Barra do Jucu, em Vila Velha, será reconstruída. A previsão é que a obra comece até dezembro, e a nova estrutura contará com melhorias e novidades para os moradores e visitantes que frequentam o local.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a nova Ponte da Madalena terá dois mirantes para que pedestres e ciclistas possam apreciar a vista, e uma iluminação especial por estar em uma área de preservação ambiental do Parque Municipal Jacaranema. Além das melhorias na estrutura, a área no entorno passará por uma urbanização.

A ordem de serviço para o início das obras foi assinada pelo prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), na última quarta-feira (1º), na Barra do Jucu, com a divulgação da construtora AMF Engenharia e Serviços LTDA, que foi a vencedora da licitação e irá ser a responsável pela obra.

Your browser does not support the audio element. Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial

Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

A secretária Municipal de Obras e Projetos Estruturantes, Menara Cavalcante, explica que a obra será executada apenas com recursos da prefeitura e que a empresa deve concluir os estudos e entregar os projetos técnicos que viabilizam a obra nesta semana.

Menara ressalta que a previsão é que a obra seja iniciada até dezembro deste ano, com a retirada do pilar de concreto que está dentro do Rio Jucu.

No total, a construtora será responsável por executar a obra em 218,78 metros de extensão na área, sendo 93,41 metros só de ponte, e irá contar com um investimento de R$ 11.183.547,02.

A reportagem de A Gazeta procurou a AMF Engenharia e Serviços LTDA para saber quais são as expectativas e mais informações, mas não houve retorno até a publicação desta reportagem.

Nova Ponte da Madalena vai ter mirante, deque e iluminação especial Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha

Relembre a queda da ponte

O desabamento da Ponte da Madalena aconteceu no dia 3 de dezembro de 2017, durante as fortes chuvas que atingiram o Estado na época. Desde a queda, se passaram seis anos em que a obra de reconstrução não foi realizada.

Em 2021, o prefeito de Vila Velha anunciou, por meio das redes sociais da prefeitura municipal, que estava realizando um levantamento para a reconstrução da Ponte da Madalena.

História da Ponte da Madalena

Construída em 1896, a Ponte da Madalena foi construída, inicialmente, por vigas de madeira e passou por uma reestruturação em 2015, onde se tornou portão de entrada ao Parque Municipal de Jacaranema.