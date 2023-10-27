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Reflorestamento

Nova edição do Atitude Sustentável vai discutir restauração florestal

Promovido por A Gazeta, o evento será realizado no próximo dia 31 de outubro, às 8h, no auditório da Rede Gazeta, e as inscrições já estão abertas

Publicado em 

27 out 2023 às 18:25

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 18:25

Apoiar o reflorestamento é exemplo de investimentos que corporações podem fazer
Apoiar o reflorestamento é exemplo de investimentos que corporações podem fazer Crédito: Jesus Leal/ Pixabay
Restauração florestal e produção de água são os temas da nova edição do painel Atitude Sustentável, promovido por A Gazeta, em parceria com a Cesan. O evento será realizado no próximo dia 31 de outubro, no Auditório da Rede Gazeta, às 8h, e as inscrições já estão abertas e podem ser feitas clicando aqui.
Além de discutir as iniciativas relacionadas à restauração florestal e a produção de água no ecossistemas, o painel buscará conectar esse debate ao desenvolvimento econômico capixaba e às mudanças climáticas que têm impactado não apenas o Espírito Santo, mas também o Brasil e o mundo.
Entre os palestrantes estão o ex-ministro do Ministério do Meio Ambiente (MMA), José Carlos Carvalho, o secretário de Agricultura, Enio Bergoli, o presidente do Conselho de Administração do Instituto Terra, Juliano Salgado, a gerente Socioambiental da Fundação Renova, Juliana Bedoya, o secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, e o superintendente em exercício do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Luciano Bazoni Júnior.
A ideia é que esses especialistas ajudem a compartilhar visões e experiências sobre os temas em questão, assim como reforçar a importância de soluções relacionadas tanto à restauração do meio ambiente, quanto à produção hídrica no ecossistema, considerando o cenário econômico do ES.
Nas edições anteriores, o painel Atitude Sustentável discutiu temas como a finitude hídrica e como as inovações tecnológicas podem ajudar a construir boas práticas de sustentabilidade a fim de recuperar rios, promover sustentabilidade e garantir o potencial das regiões capixabas.
Quem ficou interessado, já pode se inscrever para participar do evento clicando aqui.

Evento

Tema: “Restauração florestal e produção de água”
Data: 31 de outubro
Horário: 8h

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