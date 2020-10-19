No mês do Halloween, moradora de Iconha faz sucesso com maquiagem temática

Maquiagem de caveira feita pela Lariana é uma das procuradas para o Halloween Crédito: Arquivo Pessoal

Halloween, o Dia das Bruxas, que é celebrado em 31 de outubro. O trabalho de uma maquiadora de Iconha , no Sul do Espírito Santo , está fazendo sucesso na internet. Isso porque além das maquiagens convencionais, ela aposta em pinturas temáticas que viram verdadeiras obras de arte, que caiu no gosto do público, principalmente, neste período em que se aproxima o, o Dia das Bruxas, que é celebrado em 31 de outubro.

Lariana Silvestrini, de 29 anos, explica que há cinco atua como maquiadora e que não fez nenhum curso para trabalhar com a maquiagem corporal temática, apenas foi aprimorando suas técnicas. Ela conta que quando criança já era encantada com o mundo da maquiagem.

Comecei a maquiar a minha família e amigas, que falaram que eu levava jeito. Depois, logo senti também a necessidade de trabalhar esse lado artístico também. Tenho a necessidade de colocar essa criatividade para fora. Fui criando em mim e aprimorando as técnicas, diz.

Maquiagens temáticas são procuradas em épocas de Halloween, Carnaval e para bailes à fantasia realizados em formaturas, por exemplo Crédito: Arquivo Pessoal

Como as maquiagens artísticas não são consideradas comerciais, ela lembra que foi questionada por muitas pessoas sobre esse tipo de serviço. Conforme fui divulgando, as pessoas falavam: 'Por que você perde tempo com isso?' Mas eu não faço por dinheiro. Eu amo. É uma forma de me expressar, de colocar para fora. Acho que tenho um dom. Faço por amor. Faço até em mim, mesmo sendo muito difícil.

As maquiagens para o Halloween e outros temas fazem sucesso na internet Crédito: Arquivo Pessoal

Para suas criações, Lariana explica que busca inspiração em assuntos da atualidade, como datas comemorativas e temas de grande repercussão. Gosto de fazer as maquiagens para chamar atenção de assuntos da atualidade. Ano passado eu fiz um pássaro para chamar atenção da flora e fauna. Agora estou fazendo tendo como tema o Halloween.

Mais de seis horas de trabalho

Em datas como o Halloween, quando a criatividade não tem limites, a maquiadora fala que já trabalhou mais de seis horas para concluir uma maquiagem e até assusta suas amigas. Eu fiz uma bruxa uma vez que muita gente falou que se assustou (risos). Sobre a caveira que fiz, a mesma coisa, afirma.

Além das datas temáticas como Halloween e Carnaval, Lariana trabalha bastante em épocas de formaturas, quando são realizadas os bailes à fantasia. Nesses casos, as maquiagens levam de duas a três horas para serem finalizadas.

Maguiagem de bruxa é bastante procurada no Haloween Crédito: Arquivo Pessoal

SUCESSO NA INTERNET

Com várias pessoas compartilhando as maquiagens artísticas, a maquiadora percebeu um grande aumento de acesso em seu perfil em uma rede social. Fiquei surpresa com a repercussão do vídeo que gravei. Muitas pessoas fora de Iconha, como Vitória e Cachoeiro, compartilharam a divulgação do meu trabalho. O acesso cresceu muito.

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APÓS SE FORMAR EM ENFERMAGEM, VIROU MAQUIADORA

Formada em enfermagem desde 2012, ela iniciou a carreira de maquiadora porque encontrou dificuldades de conseguir emprego na área de formação. Quando eu comecei a faculdade não se falava muito nessa profissão de maquiadora e decidir fazer enfermagem, mas encontrei a dificuldade de não ter emprego na área de formação, por isso, comecei a maquiar e nunca atuei como enfermeira. O amor pela maquiagem falou mais alto, finalizou.