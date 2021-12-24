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Rota de papai noel
Rota de Papai Noel pelo mundo Norad
Veja vídeo

Natal 2021: acompanhe a rota do Papai Noel em tempo real

Em dois sites é possível acompanhar o percurso que Noel já está fazendo pelo mundo para entregar os presentes de Natal a crianças

Vilmara Fernandes

Colunista

Publicado em

24 dez 2021 às 16:15
Rota de papai noel
Rota de Papai Noel pelo mundo Crédito: Norad
A maratona de Papai Noel para entregar presentes para as crianças do mundo inteiro já começou. O bom velhinho, com seu trenó mágico, puxado por nove renas, já está percorrendo os países.
E a sua rota pode ser acompanhada em tempo real. É possível ver o trajeto que está sendo feito por Noel e onde ele está neste momento. Confira:
É possível ainda saber em quais cidades ele parou, quantos presentes  já entregou, quanto tempo falta para ele chegar ao Brasil e até a cidade de quem está fazendo a busca.

A HISTÓRIA DE PAPAI NOEL

Aproveite para conhecer um pouco mais sobre a história de Noel. Sabia que o bom velhinho nem sempre se vestiu de vermelho? Outra curiosidade é que ele também recebeu influências do deus da Europa Nórdica, Odin. Confira:

PAPAI NOEL DRIBLA ATÉ A ROTAÇÃO DA TERRA

Agora, se você quer saber como ele consegue entregar presentes em todo o mundo, em uma só noite, saiba que Noel é bem esperto. O bom velhinho consegue driblar a rotação da terra. Veja:

CANSADO DO FRIO, NOEL MUDOU PARA O ES

E se Papai Noel estivesse cansado do frio e tivesse se mudado para um país mais quentinho? Há quem diga que ele escolheu as terras capixabas. Confira:

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