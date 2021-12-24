Natal 2021: acompanhe a rota do Papai Noel em tempo real

A maratona de Papai Noel para entregar presentes para as crianças do mundo inteiro já começou. O bom velhinho, com seu trenó mágico, puxado por nove renas, já está percorrendo os países.
E a sua rota pode ser acompanhada em tempo real. É possível ver o trajeto que está sendo feito por Noel e onde ele está neste momento. Confira:
É possível ainda saber em quais cidades ele parou, quantos presentes já entregou, quanto tempo falta para ele chegar ao Brasil e até a cidade de quem está fazendo a busca.
A HISTÓRIA DE PAPAI NOEL
Aproveite para conhecer um pouco mais sobre a história de Noel. Sabia que o bom velhinho nem sempre se vestiu de vermelho? Outra curiosidade é que ele também recebeu influências do deus da Europa Nórdica, Odin. Confira:
PAPAI NOEL DRIBLA ATÉ A ROTAÇÃO DA TERRA
Agora, se você quer saber como ele consegue entregar presentes em todo o mundo, em uma só noite, saiba que Noel é bem esperto. O bom velhinho consegue driblar a rotação da terra. Veja:
CANSADO DO FRIO, NOEL MUDOU PARA O ES
E se Papai Noel estivesse cansado do frio e tivesse se mudado para um país mais quentinho? Há quem diga que ele escolheu as terras capixabas. Confira: