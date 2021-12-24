Natal 2021: acompanhe a rota do Papai Noel em tempo real

Rota de Papai Noel pelo mundo Crédito: Norad

A maratona de Papai Noel para entregar presentes para as crianças do mundo inteiro já começou. O bom velhinho, com seu trenó mágico, puxado por nove renas, já está percorrendo os países.

E a sua rota pode ser acompanhada em tempo real. É possível ver o trajeto que está sendo feito por Noel e onde ele está neste momento. Confira:

É possível ainda saber em quais cidades ele parou, quantos presentes já entregou, quanto tempo falta para ele chegar ao Brasil e até a cidade de quem está fazendo a busca.

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A HISTÓRIA DE PAPAI NOEL

PAPAI NOEL DRIBLA ATÉ A ROTAÇÃO DA TERRA

Agora, se você quer saber como ele consegue entregar presentes em todo o mundo, em uma só noite, saiba que Noel é bem esperto. O bom velhinho consegue driblar a rotação da terra. Veja:

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CANSADO DO FRIO, NOEL MUDOU PARA O ES