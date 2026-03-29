Fofura

Mulher dá à luz em casa em Itararé e marido pede ajuda em DPM de Vitória

Maria Elisa nasceu no bairro Itararé, em Vitória, na madrugada deste domingo (29), e pegou todo mundo de surpresa

Publicado em 29 de março de 2026 às 12:08

Maria Elisa com o pai, Emerson Correia Crédito: Acervo familiar

A chegada da pequena Maria Elisa foi diferente do planejado: a mãe deu à luz sozinha em casa, no bairro Itararé, em Vitória, na madrugada deste domingo (29). Desesperado, o pai foi buscar ajuda no Destacamento da Polícia Militar (DPM) do Bairro da Penha. Policiais prestaram os primeiros socorros até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Em entrevista ao repórter João Brito, da TV Gazeta, o pai da bebê, Emerson Correia, contou que a esposa começou a sentir dores por volta das 2h. "Por volta das 4h, tentei chamar um carro de aplicativo. Quando saí e voltei com um amigo para socorrer, a criança já estava no colo dela. Como não dava para tirá-la dali para levar ao hospital, pensei logo em pedir ajuda à polícia”, relatou.

Emerson destacou que a própria mãe realizou o parto. “Ela mesma deu à luz e segurou a filha nos braços até a chegada do Samu, que fez o corte do cordão umbilical”, disse.

Foi uma aflição, boa e ruim ao mesmo tempo, mas, graças a Deus, deu tudo certo Emerson Correia Pai de Maria Elisa

Mãe e filha foram encaminhadas à Santa Casa de Vitória e passam bem. “Ela estava prevista para nascer no dia 27 de abril, mas veio antes, com saúde, e isso é o que importa. Agradeço muito aos policiais que foram até a nossa casa, eles conseguiram me acalmar”, finalizou o pai.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta