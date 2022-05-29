Mudanças no SUS vão facilitar consultas com especialistas no ES

A população capixaba poderá ter acesso a atendimento médico de forma mais simples, utilizando hospitais mais próximos, e com a consulta de médicos especialistas. A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (27) uma portaria que institui uma política estadual que vai incorporar serviços de hospitais filantrópicos ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O objetivo é fazer com que o paciente procure a atenção básica de saúde primeiro e depois busque o hospital, de acordo com a necessidade. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, explica que será estabelecida uma relação dos hospitais e a posição geográfica da população.
Dessa forma, o atendimento médico vai ocorrer de acordo com a região. A ideia é também reduzir o fluxo de pacientes nas unidades de atendimento dos grandes centros do Estado.
“Queremos induzir a população a entrar na atenção básica. Ela vai ter acesso garantido. Queremos que o paciente seja atendido no tempo certo, no lugar certo, tendo uma boa experiência. Garantir o recurso que ele precisa no tempo que ele precisa”, explicou o secretário.
"Cada médico vai ter uma população para chamar de sua e a população vai ter um médico para chamar de seu"
Nesta política, o paciente terá acesso a consultas por telemedicina, se for a escolha dele. Ele poderá fazer pelos hospitais também exames e cirurgias, por exemplo. Ocorrerá também atendimentos em casos de urgência e emergência.
Diversas especialidades estarão disponíveis para a população, como: geriatria, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, neurologia, endocrinologia, oncologia, oftalmologia, cardiologia, infectologia, entre outras.
Num primeiro momento, oito hospitais serão contratados pela Sesa em junho. São eles:
- Santa Rita de Vitória
- Santa Casa de Vitória
- Evangélico de Vila Velha
- Santa Casa de Cachoeiro
- Evangélico de Cachoeiro
- Francisco de Assis em Cachoeiro
- Santa Casa de Guaçuí
- Evangélico de Itapemirim
Nésio disse que todos os hospitais filantrópicos do Estado terão acordo firmado até julho.
CONTRATO POR INDICADORES
Nésio explica que o valor total de contrato de remuneração dos hospitais será condicionado a critérios como a disponibilidade de leitos, de consultas ambulatoriais e indicadores de qualidade e desempenho, como as condições de estrutura, qualificação de equipe médica e experiência do usuário.
“Nós temos como concepção uma medicina baseada em valor, que trata de um modelo de contrato que traga benefícios e resultados, que eu compro resultado, qualidade assistencial e meço componentes de infraestrutura, de processo de trabalho e os prazos que eu quero que esse procedimento seja garantido aos pacientes”, complementa.