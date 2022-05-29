Mudanças no SUS vão facilitar consultas com especialistas no ES

O objetivo é fazer com que o paciente procure a atenção básica de saúde primeiro e depois busque o hospital, de acordo com a necessidade. O secretário de Saúde, Nésio Fernandes, explica que será estabelecida uma relação dos hospitais e a posição geográfica da população.

Idosa durante consulta médica Crédito: Jcomp/Freepik

Dessa forma, o atendimento médico vai ocorrer de acordo com a região. A ideia é também reduzir o fluxo de pacientes nas unidades de atendimento dos grandes centros do Estado.

“Queremos induzir a população a entrar na atenção básica. Ela vai ter acesso garantido. Queremos que o paciente seja atendido no tempo certo, no lugar certo, tendo uma boa experiência. Garantir o recurso que ele precisa no tempo que ele precisa”, explicou o secretário.

"Cada médico vai ter uma população para chamar de sua e a população vai ter um médico para chamar de seu" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nesta política, o paciente terá acesso a consultas por telemedicina, se for a escolha dele. Ele poderá fazer pelos hospitais também exames e cirurgias, por exemplo. Ocorrerá também atendimentos em casos de urgência e emergência.

Diversas especialidades estarão disponíveis para a população, como: geriatria, cardiologia, ortopedia, psiquiatria, dermatologia, neurologia, endocrinologia, oncologia, oftalmologia, cardiologia, infectologia, entre outras.

Num primeiro momento, oito hospitais serão contratados pela Sesa em junho. São eles:

Santa Rita de Vitória

Santa Casa de Vitória

Evangélico de Vila Velha

Santa Casa de Cachoeiro

Evangélico de Cachoeiro

Francisco de Assis em Cachoeiro

Santa Casa de Guaçuí

Evangélico de Itapemirim

Nésio disse que todos os hospitais filantrópicos do Estado terão acordo firmado até julho.

CONTRATO POR INDICADORES

Nésio explica que o valor total de contrato de remuneração dos hospitais será condicionado a critérios como a disponibilidade de leitos, de consultas ambulatoriais e indicadores de qualidade e desempenho, como as condições de estrutura, qualificação de equipe médica e experiência do usuário.