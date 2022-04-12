MPES pede que Vitória contrate profissionais para a educação especial

A Secretaria Municipal de Educação (Seme) não foi oficialmente notificada a respeito da referida ação.

Sobre as ações da Seme, a Secretaria ressalta que registrou grande aumento no número de afastamentos de profissionais da rede por licença médica.

No período da segunda quinzena de março (16 a 31) de 2022, por exemplo, foram contabilizadas 602 ausências por licença médica na rede, em 100 unidades de ensino, o que representa uma média de 6 professores afastados por escola. Em 2019, no mesmo período, o número de licenças médicas foi de 437, também em 100 unidades de ensino. Houve um aumento expressivo de 38% de profissionais afastados das salas de aula.

Entre as ações já tomadas para suprir pontuais faltas de profissionais, estão: a nomeação de 364 profissionais efetivos aprovados em concurso público; convocação de mais de 1 mil profissionais aprovados em processo seletivo simplificado; remanejamento de profissionais dentro da própria rede e extensão de carga horária para atender outras unidades de ensino.

A Seme informa ainda que a política de Educação Especial da rede municipal de ensino prevê uma perspectiva inclusiva, na qual as crianças e estudantes com comprometimentos nas áreas física, intelectual ou sensorial (surdos, cegos, baixa­-visão, surdo­-cego); transtornos globais do desenvolvimento (autismo, síndromes do espectro autista e psicose infantil) e altas habilidades ou superdotação são de responsabilidade do professor regente da turma, em trabalho conjunto com o professor especializado, que atua na Educação Especial, de acordo com a especificidade da criança ou estudante.

Atualmente, atuam na Educação Especial de Vitória 277 professores especializados. É importante ressaltar que cada caso de crianças e estudantes com algum tipo de deficiência é analisado individualmente pela equipe técnica da coordenação de Educação Especial da Seme. Para os casos em que há necessidade de auxílio para alimentação, locomoção ou higienização, a rede de Vitória oferta, na Educação Infantil, o profissional Assistente de Educação Infantil (AEI). E, no Ensino Fundamental, um profissional cuidador. Nesse sentido, as crianças e estudantes não estão desassistidos.

Está em curso na Seme um processo seletivo para contratação de mais professores para a Educação Especial. Esta seleção é resultado do compromisso da gestão com a reestruturação da Educação Especial na rede pública de Vitória. Em setembro do ano passado, o prefeito da capital, Lorenzo Pazolini, sancionou o projeto de lei que regulamentou a atuação do professor na Educação Especial tanto para a Educação Infantil quanto para o Ensino Fundamental dentro do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Servidor do Magistério Público do Município de Vitória (Lei Municipal n° 6.754/2006).

A Secretaria destaca ainda que no quadro de professores da capital não havia, até o ano passado, a função específica de professor para a Educação Especial. A adequação legislativa fortalece as políticas públicas e garante os direitos de aprendizagem e de educação de qualidade a crianças e estudantes atendidos pela Educação Especial. Também no ano passado foi criado o cargo de Intérprete e Tradutor de Libras na estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Vitória.