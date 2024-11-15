Motorista confunde pedais do carro e invade vitrine de loja em Vila Velha

Uma loja de bolos na Avenida Hugo Musso, no bairro Praia da Costa, em Vila Velha, foi invadida por um carro na tarde de quinta-feira (14). Câmeras de videomonitoramento (veja acima) registraram o momento em que o veículo parecia manobrar para estacionar, mas acabou avançando diretamente para dentro do estabelecimento.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e apurou que a condutora do veículo teria confundido os pedais do acelerador e freio do carro e, por isso, acelerou ao invés de parar o carro no estacionamento na calçada. Na hora da batida, havia apenas duas funcionárias na loja e nenhum cliente. Uma delas, grávida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.
Com o impacto, a porta foi quebrada, prateleiras foram derrubadas e bolos ficaram espalhados pelo chão. Segundo a proprietária da loja, a família da condutora prestou assistência se comprometeu a arcar com os prejuízos. Por isso, segundo ela, não foi necessário registrar ocorrência.
Em nota, a Polícia Militar informou que "se tratou de um acidente sem vítimas, por isso não temos detalhes".