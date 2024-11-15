Motorista confunde pedais do carro e invade vitrine de loja em Vila Velha

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local do acidente e apurou que a condutora do veículo teria confundido os pedais do acelerador e freio do carro e, por isso, acelerou ao invés de parar o carro no estacionamento na calçada. Na hora da batida, havia apenas duas funcionárias na loja e nenhum cliente. Uma delas, grávida. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.