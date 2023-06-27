Motociclista será indenizada após cair em buraco aberto em Piúma

Após passar em um buraco, uma mmotociclista se acidentou e por isso receberá uma indenização de quase R$ 4 mil Crédito: Reprodução/TJES

Uma motociclista será indenizada após cair por conta de um buraco em Piúma, no sul do Estado. O juiz da 2ª Vara de Piúma determinou que o município, uma companhia de saneamento básico e uma construtora - que abriram a perfuração na via - indenizem a moradora por danos morais e materiais.

Na ocasião do acidente, a mulher que conduzia a moto teve escoriações pelo corpo e um corte no queixo. Com a decisão da Justiça, a vítima vai receber indenizações de R$ 3 mil, referente aos danos morais, e mais R$ 932,15, pelos danos materiais.

Além da Prefeitura de Piúma, a indenização será paga pela companhia de abastecimento e pela construtora citada na ação.