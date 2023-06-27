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Sem sinalização

Motociclista será indenizada após cair em buraco aberto em Piúma

Decisão foi tomada pelo juiz da 2ª Vara de Piúma, considerando a responsabilidade pelos danos e a falta de sinalização no local
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

26 jun 2023 às 21:05

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 21:05

buraco em piúma
Após passar em um buraco, uma mmotociclista se acidentou e por isso receberá uma indenização de quase R$ 4 mil Crédito: Reprodução/TJES
Uma motociclista será indenizada após cair por conta de um buraco em Piúma, no sul do Estado. O juiz da 2ª Vara de Piúma determinou que o município, uma companhia de saneamento básico e uma construtora - que abriram a perfuração na via - indenizem a moradora por danos morais e materiais.
Na ocasião do acidente, a mulher que conduzia a moto teve escoriações pelo corpo e um corte no queixo. Com a decisão da Justiça, a vítima vai receber indenizações de R$ 3 mil, referente aos danos morais, e mais R$ 932,15, pelos danos materiais.
Além da Prefeitura de Piúma, a indenização será paga pela companhia de abastecimento e pela construtora citada na ação.
Os réus chegaram a alegar ilegitimidade passiva, argumentando que não são responsáveis pelo prejuízo ocorrido. Porém, o juiz entendeu que as empresas prestavam serviços para o município, tendo, portanto, responsabilidade pelos danos provocados, além de levar em consideração a falta de sinalização no local.

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