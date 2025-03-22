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Moradores reclamam de obras de pavimentação que não avançam em Santa Teresa

Ruas dos bairros Alvorada estão com buracos, muita lama e até vazamento; prefeitura confirma atraso e alega contratempos causados pelas chuvas

Publicado em 22 de Março de 2025 às 19:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

22 mar 2025 às 19:51
Moradores do bairro Alvorada, em Santa Teresa, reclamam dos transtornos causados por uma obra de pavimentação e drenagem que começou em outubro do ano passado e ainda não foi concluída. As ruas estão sem calçamento, com muitos buracos, lama, vazamento de água e trechos intransitáveis. Segundo a prefeitura, a obra sofreu com contratempos relacionados à chuva. 
A obra tem previsão de ser finalizada em abril deste ano e está sendo realizada pela empresa Polipavi – Saneamento e Pisos Ltda. O contrato prevê serviços de drenagem e pavimentação asfáltica em diversas ruas dos bairros Alvorada e Jardim da Montanha, com um investimento total de quase R$ 1,9 milhão. No entanto, moradores relatam que os serviços foram interrompidos, deixando o local em condições precárias.
A moradora Simone Traspadini afirma que a situação vem se arrastando há meses, sem respostas da prefeitura. “Eles falaram que iriam fazer asfalto, começaram a tirar o calçamento das ruas e sumiram. Fizeram uma parte e depois deixaram tudo abandonado. Com a chuva recente, a situação piorou, virou um lamaçal. A rua atrás da minha casa está intransitável”, relata.
Outro morador, Geralciano Alves de Andrade, também expressou indignação em um vídeo publicado em uma rede social, a respeito da Rua São José, em Alvorada. “A situação aqui está feia. Abriram um buraco e não conseguimos descer. Se alguém fica doente, estamos isolados. Não passa carro, não passa nada. A prefeitura tem que tomar providência. Desde as eleições do ano passado, mexeram na estrada e depois não fizeram mais nada”, disse ele.
Imagem aérea de região onde acontece a obra em Santa Teresa
Imagem aérea de região onde acontece a obra em Santa Teresa Crédito: Alex Junior Gutler
Além dos problemas de infraestrutura, moradores relatam dificuldades no deslocamento. A funcionária de uma pousada, Veronica Subtil, conta que quase sofreu um acidente ao tentar sair para o trabalho de moto. “Saio às 4h30 da manhã e, no carnaval, quando estava chovendo, meu pneu derrapou ao subir o morro cheio de buracos. Fiquei segurando a moto por cinco minutos até que um homem apareceu e me ajudou. Se ele não estivesse lá, não sei o que teria acontecido”, relata.

O que diz a prefeitura de Santa Teresa?

Segundo o secretário de governo da prefeitura de Santa Teresa, João Paulo Angeli, a obra foi retomada na última segunda-feira (17). "A obra não foi paralisada, o que aconteceu foi a não evolução como programada", disse o secretário.
Ainda segundo ele, houve um contratempo com as chuvas e depois um problema relacionado à drenagem. "Foi preciso fazer alteração no projeto para que a obra, de fato, tenha a funcionalidade adequada", informou. 
Cartaz da prefeitura sobre as obras de drenagem
Cartaz da prefeitura sobre as obras de drenagem Crédito: Simone Traspadini Gutler

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