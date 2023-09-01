Moradores reclamam de lama e buracos após obra em rua de Vila Velha

Moradores da Rua São Paulo, em Jockey de Itaparica, Vila Velha , estão há meses sofrendo com terra e lama na porta de casa devido a uma obra de instalação de manilhas no local. Após as chuvas, a situação piorou: vários buracos apareceram.

A professora Carla Regina Brust gravou vídeos (confira acima) mostrando a situação da rua, na última terça-feira (29). "A obra começou há cinco meses. Eles trocaram todas as manilhas de esgoto da rua, só que eles terminaram a obra e não consertaram, aí começou a chover e abriram buracos tão grandes a ponto de carro cair dentro, ficou inviável até sair de casa. Moradores não conseguem colocar nem o carro na garagem porque não dá para passar", contou.

A obra é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb). Questionada pela reportagem, a pasta informou que "as obras de construção de Galerias de macrodrenagem na Avenida Amazonas e rua São Paulo, com investimento de R$ 3,6 milhões, está em execução com previsão de conclusão em outubro de 2023. Informa ainda que, a empresa executora da obra já implementou medidas paliativas, visando minimizar os transtornos causados para os moradores da região. A implantação das galerias já foi executada e está em fase de recomposição asfáltica".

A secretaria afirmou, ainda, que na quarta-feira (30) a empresa cobriu os buracos existentes para iniciar o recapeamento asfáltico. Veja:

Sedurb informou que rua foi nivelada na quarta-feira (30) Crédito: Divulgação | Sedurb