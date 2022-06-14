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Bairro Jaburuna

Moradores protestam após demolição de casas em Vila Velha

Grupo de 30 pessoas realiza manifestação na Rua Henrique Moscoso. Segundo a prefeitura, casas demolidas eram construções irregulares e estavam abandonadas

Publicado em 14 de Junho de 2022 às 20:11

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 jun 2022 às 20:11
Manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira e fecharam via
Manifestantes atearam fogo em pedaços de madeira para fechar via Crédito: Leitor | A Gazeta
Um grupo de moradores fechou a Rua Henrique Moscoso, no bairro Jaburuna, Vila Velha, em protesto contra a demolição de duas casas na região. Os manifestantes colocaram fogo em pedaços de madeira e impediram o acesso à via desde o início da noite desta terça-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, 30 pessoas participam do protesto. A Guarda Municipal esteve no local e negociou com os manifestantes a liberação de uma faixa. Os agentes permaneceram na região acompanhando o grupo.
Prefeitura de Vila Velha informou que as casas demolidas no morro de Jaburuna eram construções irregulares e estavam abandonadas.
“O nosso trabalho tem como objetivo conter o avanço de ocupações irregulares no município. No caso destas obras que foram demolidas, as mesmas não possuíam licença, estavam em área de interesse ambiental e risco geológico, com muitas restrições para construir”, explicou a secretária de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, Adriana Peixoto Miguel.
Ainda segundo a prefeitura, a ação foi uma determinação do Ministério Público do Espírito Santo (MPES).
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