Crédito: Carlos Alberto Silva/Arte Geraldo Neto

De manhã, à tarde ou à noite, os cenários de Vila Velha encantam com monumentos religiosos, paisagens naturais de tirar o fôlego ou praias paradisíacas e refrescantes. Todas essas maravilhas ganham um destaque ainda mais especial neste domingo (23), quando a cidade mais antiga do Espírito Santo completa 486 anos.

Para celebrar a data, A Gazeta convidou os leitores, por meio das redes sociais, para apontar os principais cartões-postais do município. Da lista, os mais lembrados foram o Convento da Penha, Morro do Moreno, a Igreja do Rosário, o Farol de Santa Luzia, a Ilha Itatiaia e as praias Secreta e do Bananal.

Your browser does not support the audio element. Moradores de Vila Velha indicam os melhores cartões-postais da cidade

Confira as sete belezas de Vila Velha que mais encantam os moradores!

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CONVENTO DA PENHA

Simbolo da fé e patrimônio de todo o Estado, o Convento da Penha é considerado uma das mais belas e antigas construções do Brasil Colonial. De seu ponto mais alto, é possível observar Vila Velha e também alguns municípios vizinhos. O acesso pelo caminho de pedras rústicas margeia resquícios originais da Mata Atlântica, com diversas espécies de plantas e animais silvestres.

"Além de ser um lugar mágico, onde energias boas fazem o equilíbrio no mundo, o lugar é maravilhoso. Vista linda! Sempre que tenho oportunidade de ir, saio de lá me sentindo uma nova pessoa, um lugar de renovação, de limpeza espiritual", conta Rômulo Augusto Rocha de Oliveira, empresário, 27 anos, morador de Itapoã.

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MORRO DO MORENO

O imponente morro coberto pela flora da Mata Atlântica possui 274 metros de altitude, sendo muito visitado por pessoas que buscam uma caminhada por suas trilhas e por esportes de aventura, como praticantes de rapel e voo livre.

A paixão de João Lucas Campanharo, de 24 anos, está estampada na pele. Morador do bairro Cocal, em Vila Velha, ele tem o Morro do Moreno tatuado na perna . O jovem faz parte do grupo de capixabas e turistas que frequentam o local em busca de contato com a natureza e prática esportiva ao ar livre.

"Eu passei a frequentar o Morro do Moreno por influência de amigos. Gosto de esportes, sou apaixonado pela natureza e pela vista que o local oferece. Então, vou ao Morro para praticar esportes e aproveitar a vista e a natureza do lugar" João Lucas Campanharo - Morador de Vila Velha

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PRAIA SECRETA

O endereço é a Rua Santa Alice, nas proximidades do Morro do Moreno, do Farol de Santa Luzia e da residência oficial do governador, na Praia da Costa. Pronto. É assim que se acha a Praia Secreta, em Vila Velha. Com ares de piscina natural, o point se tornou um dos mais badalados da Grande Vitória.

A estudante Pâmela Assis Vieira, de 27 anos, concorda que o lugar é ótimo para relaxar, encontrar amigos e curtir com a família. Ela é do bairro Boa Vista. "Dá para fazer tudo isso lá, mas em tempos de pandemia, não estou indo e nem recomendo. Prefiro esperar passar esse momento tumultuado. Eu gostava mais quando era ainda mais secreta", brincou.

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IGREJA DO ROSÁRIO

Igreja Nossa Senhora do Rosário, localizada no Sítio Histórico da Prainha , é a mais antiga do Estado e divide o título de mais antiga em funcionamento no Brasil com a Igreja de São Cosme e Damião em Igarassu, Pernambuco. Ela começou a ser construída em 1535 sob a forma de capela.

O templo é um bem tombado, em 20 de março de 1950, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A construção aparentemente simples carrega um significado que vai além da importância religiosa, do espaço físico e da idade avançada. Até hoje é uma das igrejas mais procuradas do Estado para a realização de casamentos.

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FAROL DE SANTA LUZIA

O Farol de Santa Luzia foi inaugurado em 1871, na Ponta de Santa Luzia, na entrada da baía de Vitória, na Praia da Costa, em Vila Velha, com a finalidade de indicar ao navegante o canal de acesso ao Porto de Vitória.

O farol tem 17 metros de altura e ilumina o mar com lâmpadas de 3 mil watts de potência. O equipamento serve para orientar as embarcações que se deslocam a uma distância de cerca de 60 km da costa capixaba.

"O farol passou por reforma e área onde está instalado é muito bonita. Meu filho adora História e sempre pede para ir visitar quando estou de folga", contou o operador de máquinas Alessandro Batista, 39 anos, morador do bairro Vale Encantado.

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ILHAS ITATIAIA

O arquipélago das Ilhas Itatiaia é o local de reprodução das andorinhas-do-mar-de-bico-amarelo e andorinhas-do-mar-do-bico-vermelho e, devido a isso, não podem ser visitadas entre os meses de abril a novembro. As águas cristalinas do mar são um convite à parte para um banho.

Durante o verão, as ilhas - que estão localizadas em frente à praia de Itapoã - são bastante visitadas por moradores e turistas, que se encantam com a beleza do local.

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PRAIA DO BANANAL

A Praia do Bananal, no Morro do Moreno, tem um perfil parecido com o da Praia Secreta. No entanto, o local não comporta mais que 150 pessoas. O acesso acontece pela Rua Fernando Monteiro Lindenberg, na Praia da Costa. Até lá, quem quer curtir a Praia do Bananal deve seguir a pé ou de carro pelas ruas que cercam as casas do Morro do Moreno, para onde o acesso é no fim da Praia da Costa.