Modelo comemora último dia de quimioterapia no ES: "Venci"

Kauã Cecotti Cotta, de 19 anos, chegou ao fim do tratamento de quimioterapia contra o câncer nesta quarta-feira (13)

As badaladas do sino do cantinho 'Tchau, câncer', no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, indicam que um paciente em tratamento de quimioterapia contra a doença chegou ao fim. E na quarta-feira (13) foi a vez do modelo e ator Kauã Cecotti Cotta, de 19 anos, registrar esse momento emocionante. Ele descobriu um câncer no testículo recentemente.