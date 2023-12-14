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Modelo comemora último dia de quimioterapia no ES: "Venci"

Kauã Cecotti Cotta, de 19 anos, chegou ao fim do tratamento de quimioterapia contra o câncer nesta quarta-feira (13)

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 13:53

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 dez 2023 às 13:53
As badaladas do sino do cantinho 'Tchau, câncer', no Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, indicam que um paciente em tratamento de quimioterapia contra a doença chegou ao fim. E na quarta-feira (13) foi a vez do modelo e ator Kauã Cecotti Cotta, de 19 anos, registrar esse momento emocionante. Ele descobriu um câncer no testículo recentemente.
O momento em que o jovem tocou o sino foi marcado ao lado da mãedele, Lucinea Cecotti Cotta, e de funcionários do hospital que acompanharam sua rotina. Kauã mora em Castelo e contou que percebeu tamanhos diferentes dos testículos, o que lhe causou medo e vergonha.
Após consultas médicas e procedimentos, foi descoberto que tinha um nódulo. O rapaz conta que o médico recomendou a retirada de um dos testículos e o material foi enviado para análise, que apresentou ser maligno. Por meio de uma tomografia, também descobriu que tinha lifonodos no abdômen, no lado esquerdo. Logo depois, começou a fazer sessões de quimioterapia.
"No dia 13 fui consultar e mostrar alguns exames e ele disse que o objetivo foi cumprido, que meu nódulo diminuiu. E que seria só acompanhamento agora. Não foi fácil não, eu lutei muito, pensei até em desistir. Pensei que eu perderia tudo, meus sonhos, meu futuro, achei que seria ninguém mais. Mas fui forte, guerreiro e venci"
Kauã Cecotti Cotta - Ator e modelo 
Apesar da fase difícil, o jovem modelo deixa um alerta. “O que eu quero dizer é que as pessoas (homens) não tenham vergonha ou medo, porque qualquer parte do corpo pode ser um problema”, afirmou o modelo.
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Cachoeiro de Itapemirim Câncer Castelo
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