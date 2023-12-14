Modelo comemora último dia de quimioterapia no ES: "Venci"

"No dia 13 fui consultar e mostrar alguns exames e ele disse que o objetivo foi cumprido, que meu nódulo diminuiu. E que seria só acompanhamento agora. Não foi fácil não, eu lutei muito, pensei até em desistir. Pensei que eu perderia tudo, meus sonhos, meu futuro, achei que seria ninguém mais. Mas fui forte, guerreiro e venci"