"Minha filha estava debaixo do entulho", diz dono da casa destruída por carreta no ES

A sala da casa da família ficou destruída com o impacto da batida. Crédito: Arquivo pessoal

"Minha filha estava debaixo do entulho", afirmou Washington Santos Augusto, de 41 anos, que é o dono da casa destruída por uma carreta em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (22). Apesar do susto, a menina teve apenas arranhões e ninguém ficou ferido com gravidade. As imagens obtidas por uma câmera de segurança mostram o momento em que uma carreta tenta realizar uma manobra, mas o motorista perde o controle o veículo, causando impacto na estrutura da casa.

A reportagem conversou com o proprietário da casa, que trabalha como vigilante. Washington contou como tudo aconteceu. Segundo ele, estavam todos dentro de casa quando ouviram um barulho muito forte. Ele e a esposa, Cláudia Pereira da Penha, tem duas filhas, de 9 e 15 anos. A mais nova estava na sala, sentada no sofá utilizando um celular, quando a carreta atingiu a casa e a deixou com ferimentos leves.

"Eu estava nos fundos de casa e minha menina estava na sala, sentada, mexendo no celular. Foi um estrondo. Insuportável. Praticamente tirou toda a frente da minha casa. Graças a Deus, ela só teve ferimentos leves." Washington Santos Augusto - Vigilante

Além de Washington, a esposa e a filha, outras quatro colegas da filha mais velha, de 15 anos, estavam em casa no momento do acidente. Elas faziam um trabalho de escola e estavam em outro cômodo. Segundo ele, elas conseguiram correr e nenhuma ficou ferida.

Já a filha de 9 anos ficou embaixo do entulho causado pela destruição do acidente. Foi levada ao hospital para receber acompanhamento médico, mas, apesar do susto, sofreu apenas arranhões na perna. Washington contou os momentos de aflição ao realizar o resgate da própria filha com a esposa. Ele afirmou que todos entraram em pânico.

"Minha menina de 9 anos, a gente procurou ela, e ela estava debaixo do sofá, com a mão para cima. Minha esposa tirou a minha filha debaixo do entulho." Washington Santos Augusto - Vigilante

Há 14 anos morando na residência, Washington contou que ainda realiza o pagamento da própria casa. Televisão, estante, sofá, janela de vidro, persiana, teto, carro e outros móveis e eletrodomésticos foram atingidos. Afirma que ainda é cedo para calcular o prejuízo total, mas estima gastar entre R$ 60 mil e R$ 70 mil na reforma da casa.

Neste sábado (23), ele e a família deixaram a casa e estão receberam abrigo na casa da irmã de Cláudia. Ele aguarda que o prejuízo seja reparado pela empresa e o motorista envolvido no acidente.

A Polícia Militar informou por nota que o motorista da carreta realizou o teste do bafômetro, que deu positivo para a influência de álcool, sendo tomadas as medidas administrativas cabíveis. Foi confeccionado um Auto de Infração de Trânsito (AIT).