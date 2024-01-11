Mesmo com sinalização, carro vai parar em buraco de obra em Vila Velha Crédito: Fernando Estavam

Um carro foi parar dentro de um buraco, uma valeta com aproximadamente dois metros de profundidade, em um canteiro de obras em Paul, Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu na entrada do bairro, próximo à Avenida Jerônimo Monteiro, em uma área que, conforme apuração da TV Gazeta, estava devidamente sinalizada para a obra.

O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com pessoas que testemunharam o momento do acidente. As testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro da valeta durante a madrugada. Após o ocorrido, o motorista foi embora e ainda não havia retornado ao local no começo da manhã.

Mesmo com o carro ainda dentro do buraco, o tráfego no trânsito não foi afetado e os demais veículos podem passar por uma pista, que não está interditada devido à obra.