Mesmo com sinalização, carro vai parar em buraco de obra em Vila Velha

Um carro foi parar dentro de um buraco, uma valeta com aproximadamente dois metros de profundidade, em um canteiro de obras em Paul, Vila Velha, na madrugada desta quinta-feira (11). O acidente aconteceu na entrada do bairro, próximo à Avenida Jerônimo Monteiro, em uma área que, conforme apuração da TV Gazeta, estava devidamente sinalizada para a obra.
O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, esteve no local e conversou com pessoas que testemunharam o momento do acidente. As testemunhas contaram que o motorista perdeu o controle do veículo e acabou caindo dentro da valeta durante a madrugada. Após o ocorrido, o motorista foi embora e ainda não havia retornado ao local no começo da manhã.
Mesmo com o carro ainda dentro do buraco, o tráfego no trânsito não foi afetado e os demais veículos podem passar por uma pista, que não está interditada devido à obra.
Por causa do acidente, uma parte da sinalização que estava no local acabou sendo danificada. A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Vila Velha para saber mais informações sobre a situação. Por nota, a administração municipal informou, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade, que a obra em execução é de uma empresa privada e que o local estava sinalizado. A obra tem alvará de licença da prefeitura, com previsão de dois meses de execução. Informa também que a Guarda Municipal de Vila Velha foi acionada pela manhã e uma equipe foi ao local verificar a situação.