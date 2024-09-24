Menino com paralisia cerebral corre maratona e encanta torcida no ES

Yuri da Cruz Torezani, de 9 anos, sempre foi uma criança ativa, mas foi apenas no último domingo (22) que o menino, que tem paralisia cerebral, realizou o sonho de participar de sua primeira corrida. Correndo em uma maratona infantil em Vila Velha, cidade onde ele reside, o pequeno recebeu o apoio da torcida, que gritou o nome dele e comemorou seus avanços em cada parte do percurso.

Por conta da paralisia cerebral, Yuri lida com dificuldades motoras e de fala. A deficiência, porém, não foi capaz de pará-lo. Foram mais de 100 metros percorridos na maratona infantil, com a ajuda de um andador e do padrasto Junior Ferreira.

A mãe, Eloiza Rodrigues da Cruz, conta que desde de 2020 o menino fala em participar de uma corrida, mas uma rotina de cirurgias adiou o sonho.

"A corrida foi no domingo (22), e ele ficou tão ansioso que acordou às 5h. Foi lindo. Todo mundo que estava lá em volta gritava o nome dele. Ele ficou muito feliz de participar e já falou que quer correr na próxima" Eloiza Rodrigues da Cruz - Mãe de Yuri

Eloiza conta ainda que o menino, que passou por uma nova cirurgia nesta terça-feira (24) para corrigir uma deformidade nos pés, é fã de atividades físicas e participa de tudo que pode.

“Ele participa de tudo. Desde os dois anos faz capoeira. Ele fez natação durante um período, ama nadar, mas precisamos tirar por conta do horário das terapias. E, agora, realizou o sonho de participar de uma corrida, que era algo que ele sempre pedia. Ele se emocionou muito. Quando chegou no final, o padrasto, que correu com ele, o parabenizou, e Yuri começou a chorar e falar: eu consegui, eu consegui.”

Campanha para compra de cadeira adaptada

A família, agora, está fazendo uma campanha para arrecadar recursos para comprar uma nova cadeira adaptada às necessidades de Yuri. É possível ajudar com dinheiro, via Pix (Chave: 27997185286, em nome de Eloiza Rodrigues), ou, ainda, juntando lacres de alumínio e tampinhas de plástico em quantidade, que poderão ser deixados em pontos de coleta da Grande Vitória. Confira mais detalhes aqui