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Mega-Sena: prêmio de R$ 53 mil sai para aposta do ES

Trata-se de um bolão da Serra que acertou cinco dezenas da seis sorteadas. Outras três apostas simples de Serra, Vila Velha e Cachoeiro também acertaram a quina e levaram R$ 17 mil

Publicado em 

01 mai 2023 às 16:09

Publicado em 01 de Maio de 2023 às 16:09

Duas apostas vão dividir prêmio de R$ 317,8 milhões da Mega-Sena
Aposta da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil
Quatro apostas do Espírito Santo acertaram cinco dezenas das seis sorteadas do concurso 2587 da Mega-Sena, realizado no sábado (29). Na Serra, um bolão de 32 cotas apostou oito números e acertou cinco deles, levando o prêmio de R$ 53.169,60.
As outras três apostas que acertaram a quina no Estado saíram também para a Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim, com o valor de R$ 17.723,23 para cada. Todas foram apostas simples.
O grande vencedor do concurso, que acertou as seis dezenas sorteadas, foi de Minas Gerais, no município de Pedro Leopoldo. A aposta simples levou R$ 61.056.497,58.
Os números sorteados no concurso foram: 05 - 10 - 11 - 22 - 23 - 37

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