Mega-Sena: prêmio de R$ 53 mil sai para aposta do ES

Aposta da Mega-Sena Crédito: Marcello Casal / Agência Brasil

Quatro apostas do Espírito Santo acertaram cinco dezenas das seis sorteadas do concurso 2587 da Mega-Sena, realizado no sábado (29). Na Serra, um bolão de 32 cotas apostou oito números e acertou cinco deles, levando o prêmio de R$ 53.169,60.

As outras três apostas que acertaram a quina no Estado saíram também para a Serra, Vila Velha e Cachoeiro de Itapemirim, com o valor de R$ 17.723,23 para cada. Todas foram apostas simples.

O grande vencedor do concurso, que acertou as seis dezenas sorteadas, foi de Minas Gerais, no município de Pedro Leopoldo. A aposta simples levou R$ 61.056.497,58.