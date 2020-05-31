Médica capixaba vai doar plasma para tratar pacientes com  Covid-19

Nunca houve uma velocidade de aprendizagem tão grande. Temos cinco meses de uma doença nova, patógeno novo e que pode causar a maior tragédia sanitária dos últimos 100 anos em todo planeta. Depois da gripe espanhola, não tivemos nada tão devastador em morbidade, em mortalidade. Com esse número de mortes alcançado, bem como de curados também. É importante relativizar o impacto que a doença tem, e tudo indica que todos que já fomos infectados estejamos imunizados. A questão da vacina não é técnica, não é algo complexo de ser formulado. Difícil é demonstrar cientificamente e, na prática, que essa vacina obedece a dois critérios: precisa ser eficaz, ou seja, protetora contra o vírus, e tem que ser segura, não pode ter efeitos colaterais. Então, isso leva tempo e não se pode pensar em uma vacina em menos de um ano e meio. Já há várias vacinas em estudos no mundo, perto de 20 ensaios, e particularmente duas estão mais avançadas e entraram na fase 1, que é a de aplicação em seres humanos voluntários. Mas, até que possa ser considerada para uso na população, ainda tem que passar por outras fases. Mas uma vacina é, sem dúvida, o que esperamos obter.