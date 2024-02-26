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Números da educação

Matrícula na rede pública do ES cai, mas rede privada retoma patamar pré-pandemia

Dados divulgados no Censo Escolar de 2023, produzido pelo Ministério da Educação, mostram que as escolas privadas voltaram a registrar mais matrículas após a queda de 2021

Publicado em 26 de Fevereiro de 2024 às 15:24

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 fev 2024 às 15:24
Sala de aula
Sala de aula: matrículas em escolas privadas crescem e revertem impacto da Covid Crédito: Shutterstock
Nos últimos dez anos, o Espírito Santo registrou queda de 6,32% no número de matrículas da rede pública de ensino. Ao mesmo tempo, a rede privada ganhou mais alunos, principalmente se comparado o período pré-pandemia de Covid-19, como mostram os números do Censo Escolar 2023, divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) na última quinta-feira (22).
Em 2014, o Estado contava com 803.407 alunos na rede pública. Em 2015, o número caiu para 768.215, enquanto 2016 registrou 786.474. Em 2017, eram 780.775 alunos, uma queda de 0,72%. Enquanto isso, em 2018, o número caiu mais uma vez: 774.721 matriculados.
Ao mesmo tempo, a rede particular vinha registrando queda desde 2014, quando acumulava 119.664 alunos.

Alunos da rede particular no ES

116.912

2015

111.866

2016

108.587

2017

107.775

2018
Já em 2019, um ano antes da pandemia, a rede privada registrou 107.358 alunos. No mesmo ano, a rede pública do Espírito Santo contava com 774.468 alunos matriculados, sendo 513.069 (58,2%) em redes municipais, 247.721 (28,1%) na rede estadual e 13.678 (1,6%) em instituições federais.
Em 2020, o Estado registrava 883.113 estudantes matriculados, sendo 774.932 na rede pública e 108.181 em instituições privadas.

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Apesar do aumento em 2020, a rede privada registrou nova queda no ano seguinte: 101.972 alunos. Na sequência, em 2022, o número cresceu em 10,34%, chegando aos 112.523 matriculados. Já em 2023, foram 117.691 alunos, a segunda melhor marca desde 2014.
Por sua vez, em 2021, 2022 e 2023, o Estado registrou 766.709; 761.390 e 752.583 matriculados, respectivamente.

Setor privado projeta crescimento

Para Juliano Pavesi, presidente do Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo (Sinpro-ES), a retomada do aumento no número de matrículas no setor privado se dá devido ao reconhecimento do trabalho e à melhoria da qualidade de vida da população.
“Nós, do sindicato, vemos como muito interessante a divulgação desses dados e esse crescimento, pois isso pode gerar mais postos de trabalho e, consequentemente, mais renda para o setor e seus profissionais. E vejo esses números aumentando por uma crescente na qualidade de vida da população, que preza por um melhor ensino para seus filhos”, pontua Juliano.
“Estamos em uma luta constante para a melhoria dos serviços prestados em instituições de ensino privadas. Então, com certeza há uma expectativa para a melhoria desses números nos próximos anos”, projeta o presidente do Sinpro.

O Censo Escolar

Principal fonte de informação sobre os números da educação no Brasil, o Censo Escolar faz o levantamento de dados sobre escolas, professores, alunos, gestores e localização de todas as etapas e modalidade de ensino.
Em 2023, segundo o Censo, o Brasil teve 47.304,632 matrículas em toda a educação básica, da creche ao ensino médio. Na rede pública foram 37.881,305 matrículas, o equivalente a 80% do total de estudantes do país. Já na rede privada são 9.423,327 alunos.

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