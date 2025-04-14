Maritacas são resgatadas feridas de cativeiro no ES e vão para adoção

“Esse trabalho entre os órgãos ambientais é fundamental para garantir uma resposta rápida e eficaz no resgate e na reabilitação da fauna silvestre. Agradecemos imensamente à equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Alegre e ao centro veterinário do Ifes, pelo comprometimento e dedicação no atendimento aos animais. Atitudes como essa fazem toda a diferença na preservação da nossa biodiversidade”, afirmou o coordenador da CFAU, Cosme Valim.