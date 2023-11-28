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Premiação

Marcas de Valor 2023 traz novidades para os capixabas

A edição deste ano preserva o propósito de reconhecer as marcas protagonistas, mas também vai reconhecer pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação
Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

28 nov 2023 às 17:48

Publicado em 28 de Novembro de 2023 às 17:48

Festa Marcas de Valor 2022
Troféus que serão entregues às marcas mais lembradas pelos capixabas em 2023 Crédito: Cloves Louzada
A 14° edição do Prêmio Marcas de Valor acontece no próximo dia 05 de dezembro, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento, exclusivo para convidados, reconhece as marcas protagonistas do mercado e carrega em 2023 o tema “É pra ver de perto”.
Também neste ano, o Marcas de Valor apresenta uma grande novidade para o público capixaba. Existente desde 2010, o evento veio para reconhecer as marcas que conquistaram a mente das pessoas com seus serviços, produtos e propósito durante o ano. Na edição de 2022, a estética do evento representou um teatro lúdico, onde os espectadores presentes prestigiaram e celebraram as marcas premiadas.
A noite festiva, que trará o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico, terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.
A animação, diretamente do rooftop do Teatro Glória, contará com uma atração surpresa.

Prêmio Capixaba de Valor

Como parte da programação do evento, uma condecoração será entregue às pessoas que, por sua atuação na sociedade, ajudam a promover o desenvolvimento e fortalecimento da imagem do Estado.
Dividido em nove categorias, o ‘Capixaba de Valor’ será um reconhecimento dado pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta, que elegerão os vencedores dentre 27 nomes indicados por uma banca de especialistas de cada área.
Capixabas de nascimento ou pessoas que residam no Espírito Santo há pelo menos 10 anos estão no páreo nas áreas de Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design.
Além do reconhecimento por suas contribuições a favor do Estado, os vencedores vão levar para casa um troféu exclusivo, criado pelo artista plástico Penithência.
Márcio Chagas, diretor de Mercado da Rede Gazeta, reforça que as marcas protagonistas são aquelas que conseguem ir além de oferecer produtos ou serviços de qualidade. “A cada ano, os consumidores estão mais atentos e os desafios são de diferentes níveis de responsabilidade. Somente marcas sérias e comprometidas com valores atuais e necessários conseguem se destacar nesse cenário. Que esta parceria com a Rede Gazeta permaneça em 2024 e que possamos estar juntos novamente celebrando marcas de propósito no ES”, finaliza.

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