Marcas de Valor 2023 traz novidades para os capixabas

Troféus que serão entregues às marcas mais lembradas pelos capixabas em 2023 Crédito: Cloves Louzada

A 14° edição do Prêmio Marcas de Valor acontece no próximo dia 05 de dezembro, no Teatro Sesc Glória, em Vitória. O evento, exclusivo para convidados, reconhece as marcas protagonistas do mercado e carrega em 2023 o tema “É pra ver de perto”.

Também neste ano, o Marcas de Valor apresenta uma grande novidade para o público capixaba. Existente desde 2010, o evento veio para reconhecer as marcas que conquistaram a mente das pessoas com seus serviços, produtos e propósito durante o ano. Na edição de 2022, a estética do evento representou um teatro lúdico, onde os espectadores presentes prestigiaram e celebraram as marcas premiadas.

A noite festiva, que trará o conceito relacionado ao espetáculo teatral e todo seu universo lúdico, terá como porta-vozes os jornalistas da TV Gazeta Rafaela Marquezine e Diego Araujo, que vão comandar a entrega dos troféus aos vencedores.

A animação, diretamente do rooftop do Teatro Glória, contará com uma atração surpresa.

Prêmio Capixaba de Valor

Como parte da programação do evento, uma condecoração será entregue às pessoas que, por sua atuação na sociedade, ajudam a promover o desenvolvimento e fortalecimento da imagem do Estado.

Dividido em nove categorias, o ‘Capixaba de Valor’ será um reconhecimento dado pelos jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas da Rede Gazeta, que elegerão os vencedores dentre 27 nomes indicados por uma banca de especialistas de cada área.

Capixabas de nascimento ou pessoas que residam no Espírito Santo há pelo menos 10 anos estão no páreo nas áreas de Ciência e Saúde, Cultura, Desenvolvimento do ES, Destaque Nacional, Educação, Esporte, Impacto Social, Meio Ambiente e Moda & Design.

Além do reconhecimento por suas contribuições a favor do Estado, os vencedores vão levar para casa um troféu exclusivo, criado pelo artista plástico Penithência.