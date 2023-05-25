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Gripe aviária

Marataízes monitora aves marinhas em ilhas do litoral Sul

A ação contou com a presença de técnicos das que realizaram a ação de observação com o apoio de um drone e binóculo profissional, acompanhando a movimentação dos bichos e o comportamento dos mesmos
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 mai 2023 às 16:01

Publicado em 25 de Maio de 2023 às 16:01

Marataízes monitora aves marinhas em ilhas
Com auxílio de um binóculo profissional, monitores obersvaram a movimentação de aves no litoral de Marataízes Crédito: Divulgação/ PMM
A Prefeitura de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, através das Secretarias Municipais de Pesca e Aquicultura, e Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira (24) atividades de monitoramento das diversas ilhas que pertencem ao litoral do município. Objetivo é identificar casos suspeitos de gripe aviária.
A ação – na Ilha dos Ovos e Ilha de Itaputera - contou com a presença de técnicos das secretarias que realizaram a ação de observação com o apoio de um drone e binóculo profissional, acompanhando a movimentação das aves e o comportamento das mesmas.

Marataízes monitora aves marinhas em ilhas

“Estamos realizando diariamente esse trabalho de observação e monitoramento, mantendo o diálogo com outros municípios, com o governo do estado, com a participação de diversas outras entidades, através de um grupo de trabalho onde as experiências são compartilhadas, originando novas orientações e diretrizes para prosseguirmos atuando”, afirmou o Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura, Eliseu Machado.
As autoridades orientam que ao encontrar qualquer ave (marinha, doméstica, silvestre/exótica) morta ou com algum dos seguintes sintomas: dificuldade respiratória, secreção nasal/ocular, falta de coordenação motora, espirro) que se notifique imediatamente aos setores responsáveis.
Marataízes monitora aves marinhas em ilhas do litoral Sul

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