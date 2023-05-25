Marataízes monitora aves marinhas em ilhas do litoral Sul

Com auxílio de um binóculo profissional, monitores obersvaram a movimentação de aves no litoral de Marataízes Crédito: Divulgação/ PMM

A Prefeitura de Marataízes , no litoral Sul do Espírito Santo, através das Secretarias Municipais de Pesca e Aquicultura, e Meio Ambiente, iniciou nesta quarta-feira (24) atividades de monitoramento das diversas ilhas que pertencem ao litoral do município. Objetivo é identificar casos suspeitos de gripe aviária.

A ação – na Ilha dos Ovos e Ilha de Itaputera - contou com a presença de técnicos das secretarias que realizaram a ação de observação com o apoio de um drone e binóculo profissional, acompanhando a movimentação das aves e o comportamento das mesmas.

Marataízes monitora aves marinhas em ilhas

“Estamos realizando diariamente esse trabalho de observação e monitoramento, mantendo o diálogo com outros municípios, com o governo do estado, com a participação de diversas outras entidades, através de um grupo de trabalho onde as experiências são compartilhadas, originando novas orientações e diretrizes para prosseguirmos atuando”, afirmou o Secretário Municipal de Pesca e Aquicultura, Eliseu Machado.

As autoridades orientam que ao encontrar qualquer ave (marinha, doméstica, silvestre/exótica) morta ou com algum dos seguintes sintomas: dificuldade respiratória, secreção nasal/ocular, falta de coordenação motora, espirro) que se notifique imediatamente aos setores responsáveis.