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Na Casa do Cidadão

Mais de 8 mil documentos perdidos estão disponíveis para resgate em Vitória

Relação de documentos perdidos pode ser consultada na internet. Carteira de identidade é o documento que lidera o ranking

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 10:21

Publicado em 

13 abr 2021 às 10:21
CPF: número do documento vai integrar banco de dados junto com RG
A carteira de identidade é o documento mais perdido, com 4.540 nomes. Em seguida, aparecem carteira de trabalho (855), CPF (848) e título de eleitor (724) Crédito: Edson Chagas
Mais de oito mil documentos perdidos estão disponíveis para resgate na Casa do Cidadão de Vitória. A relação de documentos pode ser consultada no site da prefeitura. Para consultar, basta digitar o nome e clicar na opção de busca. A pesquisa mostrará o item que foi extraviado.
A carteira de identidade é o documento mais perdido, com 4.540 nomes. Em seguida, aparecem carteira de trabalho (855), CPF (848) e título de eleitor (724). No ranking, também aparecem a carteira de habilitação (531) e certidões (319).

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Quem achou qualquer documento e quiser entregá-lo deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, em Itararé. Para saber se o documento se encontra arquivado, basta olhar a relação no portal da Prefeitura de Vitória ou ir até o local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Para a retirada do documento, o cidadão terá que apresentar qualquer outra identificação, preferencialmente com foto. Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai ou à mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.
Com informações do G1 ES

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