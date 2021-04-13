Mais de 8 mil documentos perdidos estão disponíveis para resgate em Vitória

A carteira de identidade é o documento mais perdido, com 4.540 nomes. Em seguida, aparecem carteira de trabalho (855), CPF (848) e título de eleitor (724) Crédito: Edson Chagas

Mais de oito mil documentos perdidos estão disponíveis para resgate na Casa do Cidadão de Vitória . A relação de documentos pode ser consultada no site da prefeitura . Para consultar, basta digitar o nome e clicar na opção de busca. A pesquisa mostrará o item que foi extraviado.

A carteira de identidade é o documento mais perdido, com 4.540 nomes. Em seguida, aparecem carteira de trabalho (855), CPF (848) e título de eleitor (724). No ranking, também aparecem a carteira de habilitação (531) e certidões (319).

Quem achou qualquer documento e quiser entregá-lo deve procurar a recepção central da Casa do Cidadão, em Itararé. Para saber se o documento se encontra arquivado, basta olhar a relação no portal da Prefeitura de Vitória ou ir até o local, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

Para a retirada do documento, o cidadão terá que apresentar qualquer outra identificação, preferencialmente com foto. Já para os menores de 18 anos, o documento é entregue ao pai ou à mãe, mediante apresentação de documento que comprove o parentesco.