Lua e Estrela: raro nascimento de bezerras gêmeas é registrado no ES

O raro nascimento aconteceu na propriedade da família de Alessandra de Oliveira Belmock, na localidade de São Domingos, zona rural de Rio Novo do Sul. “Meu irmão ajudou no parto, elas (as bezerras) foram batizadas de Lua e Estrela e estão muito bem. Já tinha ouvido falar em nascimentos de bezerros assim, mas na propriedade foi a primeira vez que temos essa bela surpresa”, contou.

O zootecnista Filipe Barbosa Martins disse à reportagem de A Gazeta que casos assim, a partir de reprodução natural, são muito raros. “Como não houve nenhuma biotecnologia, como fertilização in vitro, implantação de embrião, é muito raro o nascimento de dois bezerros, ainda mais sendo gêmeos idênticos. O normal em bovinos, na reprodução natural, com utilização de touro, é nascer um animal. Fato curioso é que se nascesse um macho e uma fêmea, ela seria estéril”, explicou o especialista.