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Sem inseminação

Lua e Estrela: raro nascimento de bezerras gêmeas é registrado no ES

Animais nasceram na quarta-feira (26), em uma propriedade rural de Rio Novo do Sul; bezerras gêmeas são fruto de uma reprodução natural, o que é raro, segundo zootecnista

Publicado em 27 de Julho de 2023 às 12:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2023 às 12:11
Um produtor rural do interior de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, teve uma surpresa durante o parto de uma de suas vacas, a Pretinha, na última quarta-feira (26), com o nascimento de duas bezerras gêmeas idênticas. Segundo especialista ouvido por A Gazeta, a situação é rara porque a reprodução foi de forma natural, não por inseminação artificial.
Produtor do Sul registra nascimento de bezerras gêmeas
Produtor do Sul registra nascimento de bezerras gêmeas Crédito: Alessandra de Oliveira Belmock
O raro nascimento aconteceu na propriedade da família de Alessandra de Oliveira Belmock, na localidade de São Domingos, zona rural de Rio Novo do Sul. “Meu irmão ajudou no parto, elas (as bezerras) foram batizadas de Lua e Estrela e estão muito bem. Já tinha ouvido falar em nascimentos de bezerros assim, mas na propriedade foi a primeira vez que temos essa bela surpresa”, contou.
Produtor do Sul registra nascimento de bezerras gêmeas
Produtor do Sul registra nascimento de bezerras gêmeas Crédito: Alessandra de Oliveira Belmock
O zootecnista Filipe Barbosa Martins disse à reportagem de A Gazeta que casos assim, a partir de reprodução natural, são muito raros. “Como não houve nenhuma biotecnologia, como fertilização in vitro, implantação de embrião, é muito raro o nascimento de dois bezerros, ainda mais sendo gêmeos idênticos. O normal em bovinos, na reprodução natural, com utilização de touro, é nascer um animal. Fato curioso é que se nascesse um macho e uma fêmea, ela seria estéril”, explicou o especialista.

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