Lotofácil: aposta da Serra leva R$ 740 mil e 17 ganham R$ 986 no ES

Um apostador da Serra acertou os 15 números da Lotofácil e levou R$ 742.074,77 concurso 2740, cujo resultado saiu nessa terça-feira (14). Os números sorteados foram:
2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 23
Dois sortudos de Brasília (DF) e um de Salvador (BA), Entre Rios do Oeste (PR), Chapecó (SC) e Campinas (SP) tiveram a mesma sorte e vão levar a mesma quantia para casa.
Esse último concurso da Lotofácil também fez a alegria de outros capixabas. O detalhamento feito pela Caixa Econômica Federal mostra que 17 apostadores do Espírito Santo acertaram 14 números e ganharam R$ 986,60.
Foram quatro apostas premiadas em Cariacica, três em Vitória, duas em Conceição da Barra e outras duas em Guarapari. Além de um vencedor em Águia Branca, Cachoeiro de Itapemirim, Pedro Canário, São Mateus, Serra e Vila Velha.
O próximo concurso da Lotofácil está estimado em R$ 1,5 milhão e será sorteado nesta quarta-feira (15).