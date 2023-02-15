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Sortudos

Lotofácil: aposta da Serra leva R$ 740 mil e 17 ganham R$ 986 no ES

Aposta feita na Lotérica Jardim Carapina levou o prêmio principal, acertando 15 números nessa terça-feira (14); outros sortudos são de dez cidades do Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 fev 2023 às 09:55

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 09:55

Loteria Jardim Carapina, onde o apostador acertou os 15 números e levou mais de R$ 740 mil
Lotérica Jardim Carapina, onde o apostador acertou os 15 números da Lotofácil Crédito: Reprodução | Google Maps
Um apostador da Serra acertou os 15 números da Lotofácil e levou R$ 742.074,77 concurso 2740, cujo resultado saiu nessa terça-feira (14). Os números sorteados foram:
2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 23
Dois sortudos de Brasília (DF) e um de Salvador (BA), Entre Rios do Oeste (PR), Chapecó (SC) e Campinas (SP) tiveram a mesma sorte e vão levar a mesma quantia para casa.
Esse último concurso da Lotofácil também fez a alegria de outros capixabas. O detalhamento feito pela Caixa Econômica Federal mostra que 17 apostadores do Espírito Santo acertaram 14 números e ganharam R$ 986,60.
Foram quatro apostas premiadas em Cariacica, três em Vitória, duas em Conceição da Barra e outras duas em Guarapari. Além de um vencedor em Águia Branca, Cachoeiro de ItapemirimPedro CanárioSão Mateus, Serra e Vila Velha
O próximo concurso da Lotofácil está estimado em R$ 1,5 milhão e será sorteado nesta quarta-feira (15). 

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