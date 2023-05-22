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Leonel Ximenes: sociedade, cotidiano e credibilidade

Desde o final do ano passado, os supercolunistas de A Gazeta estão na casa dos capixabas, na tela da TV Gazeta.

Publicado em 

22 mai 2023 às 14:14

Publicado em 22 de Maio de 2023 às 14:14

Leonel Ximenes
Leonel Ximenes Crédito: Divulgação
O cotidiano das cidades, a cultura, a política, a economia e o comportamento da sociedade estão no foco da coluna Leonel Ximenes, que também acompanha de perto as políticas públicas e suas consequências para os cidadãos.
Em 27 anos de Rede Gazeta, o jornalista já atuou como repórter das editorias de Esportes, Polícia, Cidades, Brasil/Mundo e hoje assina uma coluna com seu nome no portal de notícias A Gazeta.
“A responsabilidade é imensa porque essa coluna, como sucessora da Coluna Victor Hugo, é uma das mais tradicionais da imprensa capixaba e por onde passaram grandes profissionais. O impacto de tudo que é publicado tende a ter grande repercussão na sociedade”, afirma.
Para Ximenes, os principais aspectos que conferem tanta força e influência à coluna são a respeitabilidade construída ao longo dos anos, a diversidade de temas abordados e o uso de uma linguagem leve, e ao mesmo tempo, crítica.
Leonel também revela suas inspirações no jornalismo: Elio Gaspari, Paulo Francis, Otto Lara Resende, Nelson Rodrigues, Ruy Castro e Sérgio Augusto (Estadão).
Desde o final do ano passado, os supercolunistas de A Gazeta estão na casa dos capixabas, na tela da TV Gazeta. O objetivo é reforçar o posicionamento do site como maior especialista em temas do Espírito Santo.
Saiba mais sobre a coluna Leonel Ximenes (clique aqui).

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