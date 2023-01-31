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Tragédia de Mariana

Lama no Rio Doce: atingidos no ES definem assessorias para auxiliar negociações

Assessoria técnica independente ajudará na reparação e compensação dos danos decorrentes do desastre do rompimento da barragem, que comprometeu rio em todo o seu curso em território capixaba

Publicado em 

31 jan 2023 às 11:46

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 11:46

Linhares - Foz do Rio Doce, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira
Os moradores de Aracruz, Serra e Fundão, no Espírito Santo, atingidos pelo desastre da lama no Rio Doce começaram a escolher  as assessorias técnicas independentes (ATI) que vão auxiliá-los nas negociações do processo de reparação e compensação dos danos decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, de propriedade das mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton no município de Mariana, em Minas Gerais, no dia 5 de novembro de 2015. As informações são do g1 ES.
A tragédia comprometeu o Rio Doce em todo o seu curso em território capixaba, desde a divisa entre Aimorés (MG) e Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo, até a foz em Regência, distrito de Linhares, no Norte do Estado.
Foz do Rio Doce, em Linhares, poluída pela lama que veio da barragem da mineradora da Samarco Crédito: Fernando Madeira
Para as escolhas das assessorias técnicas independentes, serão realizadas reuniões nos três municípios — Aracruz, Serra e Fundão —, já que a população desses locais não havia chegado a um acordo para a escolha das ATIs até o momento.
O calendário das reuniões foi divulgado nesta segunda (30) pelo Ministério Público Federal (MPF), Ministérios Públicos de Minas Gerais e do Espírito Santo, a Defensoria Pública da União e Defensorias Públicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, juntamente com o Fundo Brasil de Direitos Humanos. 
A assessoria técnica independente (ATI), de acordo com a explicação do MPF no Espírito Santo, tem o objetivo de garantir a paridade de armas ou de efetivo contraditório, dada a vulnerabilidade diante de pessoas jurídicas de grande capacidade econômica.
Ou seja: a assessoria técnica independente será o representante dos atingidos no processo de negociação com as mineradoras, já que as empresas têm grande poder econômico, não podendo ser comparado a força individual dos atingidos.
"O direito à ATI, inclusive, foi reconhecido pelas Empresas, que colaboraram com o Juízo na realização de audiência de oitiva da população. Ele é pressuposto das outras discussões: forma de reparação, reativação econômica das comunidades, início de operação de usina e outros temas", disse o Juízo da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte (MG).

Impasse

De acordo com o MPF, após a eleição da Associação de Desenvolvimento Agrícola Interestadual (ADAI), alguns moradores não concordaram com a opção feita pela maioria da população, provocando um impasse, desde então.
Em outubro de 2022, o Juízo da 4ª Vara Federal de Belo Horizonte (MG) determinou o início imediato dos trabalhos de assessoria técnica que ainda não haviam se iniciado em toda a região afetada pelo desastre, com exceção do território 11 (composto por Aracruz, Serra e Fundão), justamente devido a tal impasse.
As reuniões têm como objetivo atender a determinação judicial. A primeira ocorreu nesta segunda (30), em Fundão.

Confira o calendário das próximas reuniões:

Oitiva de Nova Almeida (Serra)
  • Data: 01/02/2023
  • Horário: 18 horas
  • Local: Centro de Convenções Rosa Martins
  • Endereço: Bairro Santa Fé
Oitiva de Aracruz (Barra do Riacho) e Camaroeiros
  • Data: 02/02/2023
  • Horário: 18 horas
  • Local: Quadra Comunitária de Barra do Riacho
  • Endereço: Av José Zamperline Vieira - Ginásio Arlindo Ribeiro
Oitiva de Aracruz (Barra do Sahy)
  • Data: 03/02/2023
  • Horário: 18 horas
  • Local: Primeira Igreja Batista de Barra do Sahy
  • Endereço: Rua Brasiliano Pereira, s/n – Aracruz (ES)
Oitiva de Jacaraípe (Serra)
  • Data: 03/02/2023
  • Horário: 10 horas
  • Local: Paróquia São Pedro
  • Endereço: Av. São Pedro, 08 – Jacaraípe – Serra (ES)

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