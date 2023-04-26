Justiça determina demolição de imóveis próximo à Lagoa Nova em Linhares

As construções às margens da Lagoa Nova, em linhares, terão de ser demolidas a pedido da Justiça Crédito: Jota Júnior

O MPES informou que foram dois pedidos que a Justiça decidiu pela demolição. No primeiro caso, a obra ilícita já havia sido alvo de autuação pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos Naturais de Linhares (Semam) em 2015. Na ocasião, a equipe constatou a construção de uma piscina, garagem para embarcações, uma praia artificial e um muro de arrimo na área perto da lagoa.

A outra ação trata de três edificações construídas simultaneamente, sem a autorização do órgão ambiental competente. Segundo o MPES também foi constatada a presença de uma via de acesso clandestina e não pavimentada, além de indícios de supressão e queima de resíduos e material lenhoso.

Em ambas as sentenças, a Justiça além de determinar a demolição das edificações, também pediu pela restauração integral das condições da vegetação da área preservada.