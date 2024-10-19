Jovem morre após bater a cabeça em acidente de bicicleta em Colatina

Um jovem de 23 anos, identificado como Nathan Margotto Ferrari, morreu após um acidente de bicicleta, no bairro São Pedro, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, na tarde de sexta-feira (18). Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que a vítima caiu de bicicleta e bateu o rosto em uma telha, quebrando o pescoço. Ele morreu no local.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo da vítima foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), localizada em Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.