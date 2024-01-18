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Interior do ES

Jovem de 17 anos morre afogada em cachoeira de Guaçuí

A adolescente foi identificada como Graziela Rosa Eloi; afogamento ocorreu na Cachoeira da Tremedeira, segundo os Bombeiros
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

17 jan 2024 às 21:22

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 21:22

Jovem de 17 anos morre afogada em cachoeira de Guaçuí
O afogamento ocorreu na Cachoeira da Tremedeira, em Guaçuí Crédito: Divulgação/CBMES
Uma jovem de 17 anos morreu afogada na Cachoeira da Tremedeira, em Guaçuí, na tarde desta quarta-feira (17). De acordo com informações do 3º batalhão do Corpo de Bombeiros, uma equipe foi acionada e encontrou o corpo da vítima, identificada como Graziela Rosa Eloi, após buscas na região.
Segundo a corporação, foram outros banhistas que viram o afogamento e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a jovem, que ficou submersa por mais de quatro minutos, foi encontrada já sem vida. “Uma equipe realizou buscas superficiais em linha, alcançando uma profundidade de até 3 metros, enquanto outra equipe observava atentamente as margens dos rios e correntezas”.
A Polícia Civil foi procurada para mais informações sobre o encaminhamento do corpo da vítima, mas não retornou até a publicação do texto. Nas redes sociais, o 3º batalhão do Corpo de Bombeiros listou alguns cuidados que banhistas devem ter ao frequentar cachoeiras:
  • É crucial que os frequentadores de rios e cachoeiras estejam cientes dos perigos inerentes a esses ambientes naturais;
  • Ao desfrutar dessas áreas, é fundamental manter a segurança como prioridade. Evite nadar em locais desconhecidos ou sem supervisão, especialmente em áreas propensas a correntezas fortes;
  • Evite se aventurar em áreas com profundidades desconhecidas se não souber nadar.

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