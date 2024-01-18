Jovem de 17 anos morre afogada em cachoeira de Guaçuí

Segundo a corporação, foram outros banhistas que viram o afogamento e acionaram o Corpo de Bombeiros, mas a jovem, que ficou submersa por mais de quatro minutos, foi encontrada já sem vida. “Uma equipe realizou buscas superficiais em linha, alcançando uma profundidade de até 3 metros, enquanto outra equipe observava atentamente as margens dos rios e correntezas”.