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Surpresa

Jiboia é encontrada na porta de prédio perto da Leitão da Silva em Vitória; vídeo

Aparecimento do animal pode estar associado a aumento do calor
Isabelle Oliveira

Isabelle Oliveira

Publicado em 

02 out 2023 às 12:03

Publicado em 02 de Outubro de 2023 às 12:03

Uma jiboia foi encontrada perto da Avenida Leitão da Silva, na Praia do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (02). Ela estava na porta de um edifício quando foi capturada por um morador e, minutos depois, recolhida pela equipe de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).
Segundo informações da porteira Meyriarlen Daniel, que trabalha no condomínio, a jiboia apareceu por volta das 8h e ficou na entrada do prédio até que fosse colocada dentro de um saco com furos por um homem que passava pela avenida.
Cobra é capturada por morador
Cobra é capturada por homem que passava pela Avenida Leitão da Silva Crédito: Leitor A Gazeta
O resgate foi feito pela Semmam que, segundo a porteira, associou o deslocamento do animal para a zona urbana ao aumento do calor.

Espécie não é venenosa

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que recebeu chamado na manhã desta segunda-feira (02) e foi rapidamente ao local para fazer o resgate da cobra. A espécie é uma jiboia, que não é venenosa e também não é agressiva. Não há feridos, o réptil está integro e já foi recolhido pela equipe do Bem-Estar Animal. A cobra será reintroduzida na natureza no Parque da Fonte Grande nesta segunda.
Isabelle Oliveira é aluna do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve orientação e edição do EDITOR RODRIGO LIRA

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