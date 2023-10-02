Jiboia é encontrada na porta de prédio perto da Leitão da Silva em Vitória; vídeo

Uma jiboia foi encontrada perto da Avenida Leitão da Silva, na Praia do Suá, em Vitória, na manhã desta segunda-feira (02). Ela estava na porta de um edifício quando foi capturada por um morador e, minutos depois, recolhida pela equipe de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam).

Segundo informações da porteira Meyriarlen Daniel, que trabalha no condomínio, a jiboia apareceu por volta das 8h e ficou na entrada do prédio até que fosse colocada dentro de um saco com furos por um homem que passava pela avenida.

Cobra é capturada por homem que passava pela Avenida Leitão da Silva Crédito: Leitor A Gazeta

O resgate foi feito pela Semmam que, segundo a porteira, associou o deslocamento do animal para a zona urbana ao aumento do calor.

Espécie não é venenosa

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semmam) informa que recebeu chamado na manhã desta segunda-feira (02) e foi rapidamente ao local para fazer o resgate da cobra. A espécie é uma jiboia, que não é venenosa e também não é agressiva. Não há feridos, o réptil está integro e já foi recolhido pela equipe do Bem-Estar Animal. A cobra será reintroduzida na natureza no Parque da Fonte Grande nesta segunda.