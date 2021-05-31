Instituto emite alertas para tempestade e chuvas intensas no ES

O alerta de tempestade começou a valer nesta segunda-feira (31) e expira às 11h desta terça-feira (1º). O Inmet afirma que a previsão é de que ocorra entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros de chuva por dia, inclusive com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, além de e queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.