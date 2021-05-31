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Junho chuvoso

Instituto emite alertas para tempestade e chuvas intensas no ES

O alerta de tempestade abrange 14 municípios, que podem ter a ocorrência de granizo e outras adversidades, e o de chuvas intensas é válido para 44 cidades. Os dois avisos expiram nesta terça-feira (1°)

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 16:22

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 mai 2021 às 16:22
Capixabas foram surpreendidos com a forte chuva nesta segunda-feira (19) em Vitória
Capixabas foram surpreendidos com a forte chuva nesta segunda-feira (19) em Vitória Crédito: Vitor Jubini
A previsão é de que junho comece com frio e chuva em todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (31), último dia de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestade com perigo potencial e outro para chuvas intensas com o mesmo grau de severidade para algumas cidades capixabas.
O alerta de tempestade começou a valer nesta segunda-feira (31) e expira às 11h desta terça-feira (1º). O Inmet afirma que a previsão é de que ocorra entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros de chuva por dia, inclusive com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, além de e queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Estão sob alerta de tempestade 14 municípios. São eles: Alegre, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores Do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Mimoso Do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, São José do Calçado.

INMET ALERTA

  • Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
  • Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
  • Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O alerta de chuvas intensas com perigo potencial tem a mesma descrição que o alerta de tempestade, mas não prevê chuva de granizo. Esse aviso também começou a valer nesta segunda-feira e expira às 11h desta terça-feira, abrangendo 44 municípios capixabas.
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Cariacica
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guarapari
  17. Guaçuí
  18. Ibatiba
  19. Ibitirama
  20. Iconha
  21. Irupi
  22. Itapemirim
  23. Itarana
  24. Iúna
  25. Jerônimo Monteiro
  26. Laranja da Terra
  27. Marataízes
  28. Marechal Floriano
  29. Mimoso do Sul
  30. Muniz Freire
  31. Muqui
  32. Piúma
  33. Presidente Kennedy
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. Serra
  39. São José do Calçado
  40. Vargem Alta
  41. Venda Nova do Imigrante
  42. Viana
  43. Vila Velha
  44. Vitória

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