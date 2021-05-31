Instituto emite alertas para tempestade e chuvas intensas no ES

A previsão é de que junho comece com frio e chuva em todo o Espírito Santo. Nesta segunda-feira (31), último dia de maio, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para tempestade com perigo potencial e outro para chuvas intensas com o mesmo grau de severidade para algumas cidades capixabas.
O alerta de tempestade começou a valer nesta segunda-feira (31) e expira às 11h desta terça-feira (1º). O Inmet afirma que a previsão é de que ocorra entre 20 e 30 milímetros de chuva por hora ou até 50 milímetros de chuva por dia, inclusive com ventos intensos de até 60 quilômetros por hora, além de e queda de granizo. Segundo o instituto, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Estão sob alerta de tempestade 14 municípios. São eles: Alegre, Apiacá, Atilio Vivacqua, Bom Jesus do Norte, Cachoeiro de Itapemirim, Divino de São Lourenço, Dores Do Rio Preto, Guaçuí, Ibitirama, Jerônimo Monteiro, Mimoso Do Sul, Muqui, Presidente Kennedy, São José do Calçado.
INMET ALERTA
- Em caso de rajadas de vento, as pessoas não devem se abrigar debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas. Não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;
- Obtenham mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
O alerta de chuvas intensas com perigo potencial tem a mesma descrição que o alerta de tempestade, mas não prevê chuva de granizo. Esse aviso também começou a valer nesta segunda-feira e expira às 11h desta terça-feira, abrangendo 44 municípios capixabas.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guarapari
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- Serra
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória