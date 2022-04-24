Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carlos Alberto Silva
Histórias de Fé

"Indo para a quimio, eu passava no Convento e falava: Nossa Senhora, me ajuda"

A história de devoção a Maria, na família da administradora Mailza Silva, vem de antes de ela nascer e a acompanhou durante a luta contra um câncer

Vinícius Brandão

Estagiário

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 10:26

Publicado em

24 abr 2022 às 10:26
Mailza Silva
Mailza Silva, devota de Nossa Senhora da Penha Crédito: Carlos Alberto Silva
Em cada país, em cada comunidade, em cada lar católico, a Virgem Maria é invocada das mais diversas formas, com diferentes nomes, conforme a fé e a devoção populares. Nesta época do ano, muitos costumam participar da Festa da Penha para agradecer as graças alcançadas, principalmente quando a luta foi contra um câncer.
É o caso da administradora mineira, Mailza Silva, cuja historia de devoção a Maria em sua família vem de antes de ela nascer. A mãe dela, devota de Nossa Senhora Aparecida, teve dificuldades na sua gravidez e fez uma promessa para tudo dar certo.
Com a gestação chegando ao fim, com tranquilidade, nasceu Mailza Aparecida Silva, que a partir dali aprendeu a ser devota da padroeira do Brasil. Aos nove anos, a mineira se mudou com a família para Vitória e passou a frequentar o Convento. Por muito tempo, ela ia até a avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, no período da Festa da Penha ver os romeiros passarem.
"Antigamente, era só a Romaria dos Homens. A gente se emocionava bastante com a passagem daquelas pessoas que tinham muita fé. Quando vinha Nossa Senhora a emoção era ainda maior"
Mailza Silva - Administradora
Mailza conta que passou a ser devota também de Nossa Senhora da Penha e repetiu o ritual de ir ver a passagem daquelas pessoas por muitos anos até decidir ir à procissão.
Existia da parte dela o receio de não conseguir fazer todo o caminho. “Achava que não ia conseguir, mas acabei indo e aguentei. Fui uma segunda vez com meu filho”, completa.
Em 2016, a mineira foi diagnosticada com câncer de mama e sempre que ia fazer as sessões de quimioterapia passava em frente ao Convento da Penha e pedia proteção à Nossa Senhora da Penha e, na volta, agradecia.
Até que chegou o dia de passar por um procedimento cirúrgico que foi marcado para dias depois da paróquia que frequenta receber a imagem peregrina de Nossa Senhora Aparecida, na época.
Mailza então pediu à santa que pudesse recebê-la antes de fazer a cirurgia e foi o que aconteceu: nos três dias de programação, sexta, sábado e domingo, ela participou de tudo, sem cansar ou sentir dor.
“Caminhei, peguei chuva, não fiquei gripada. Na terça-feira fiz minha cirurgia e Nossa Senhora esteve ali comigo, protegendo a mim e minha família. Tudo deu certo.”

Veja Também

Festa da Penha: terço gigante está de volta ao Convento

De medidas sanitárias a acesso ao Convento: veja regras da Festa da Penha

A Gazeta integra o

Saiba mais
câncer Convento da Penha Festa da Penha Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados