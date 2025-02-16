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Ilha do Fato

Incêndio atinge ilha na Praia de Camburi onde família vive há quase 50 anos

Apesar das imagens impressionantes, cuidadora da ilha disse que ninguém se feriu e os próprios filhos dela agiram para apagar o fogo

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 09:32

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 fev 2025 às 09:32
Um incêndio, na noite de sábado (15), atingiu a Ilha do Fato, que fica a 120 metros do monumento a Iemanjá, no primeiro píer da Praia de Camburi, em Vitória. Vídeo enviado à reportagem de A Gazeta mostra a altura das chamas. Os próprios moradores da ilha disseram ter apagado o fogo. 
Apesar das imagens impressionantes, a cuidadora da ilha, Vera Araújo Gomes, 78 anos, informou na manhã deste domingo (16) que ninguém ficou ferido e apenas a vegetação foi atingida. Ela e os dois filhos são os únicos moradores da Ilha do Fato. Vera acredita que o incêndio de sábado tenha sido ação de vândalos.
“São arruaceiros que passam de barco e tacam fogo”, afirma. Ainda segundo Vera, os próprios filhos controlaram o fogo. “Eles pegaram água da maré, colocaram em baldes e apagaram. Graças a Deus, só pegou no mato mesmo”, contou.

Únicos moradores da ilha há quase 50 anos

Desde os anos 70, a zeladora Vera Araújo e sua família vivem na Ilha do Fato, um pedaço isolado de terra a poucos metros da Praia de Camburi. Sem água encanada, eles mantêm uma rotina simples, baseada na pesca e na criação de animais. 

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Ela foi morar na ilha com o marido, que havia ficado desempregado na época e recebeu a proposta de ser zelador do local. Após a morte do companheiro, Vera continuou lá com os filhos, segundo ela, pela tranquilidade. Mesmo preferindo a vida simples, ela reclama da falta de água encanada na ilha. 
Incêndio atinge ilha na Praia de Camburi, em Vitória
Incêndio atinge ilha na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Carol Lima

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