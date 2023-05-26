Ilha da Luz: obra é parada e local está abandonado em Cachoeiro Crédito: Filipe Vargas

Para onde se olhe no Parque Ilha da Luz, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, se vê entulho. O local, que abrigava estruturas da administração pública, eventos e até recreação, foi desativado para obras de melhorias avaliadas em R$ 7 milhões. Porém, a empresa responsável deixou o projeto e o espaço está abandonado.

O galpão, que era usado para eventos, além de outros departamentos da prefeitura que funcionavam na área, já não existe mais. No local, às margens do Rio Itapemirim, existiam ainda uma creche, as secretarias de Assistência Social, Guarda Municipal e da Defesa Civil.

A área era uma das preferidas das famílias que passavam as tardes à sobra das árvores. “Podia ser uma área de lazer para criança, um lugar bonito que Cachoeiro tem e podia ser bem aproveitado”, comentou o comerciante, Luiz Antônio Gomes, em entrevista a repórter Bruna Hemerly, da TV Gazeta Sul.

Como o espaço é amplo, a ilha era usada por muitos moradores, principalmente para a prática esportiva. “Tem um ano aproximadamente que aprendi andar de bicicleta lá na Ilha da Luz e foi muito bom. Não tive tanta dificuldade em aprender” relembra a gerente Débora Almeida.

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Ilha da Luz: obra é parada e local está abandonado em Cachoeiro

A obra começou em maio do ano passado, mas precisou ser paralisada para readequação do projeto e do orçamento. A previsão era que fosse entregue neste ano.

NOVO PROCESSO

Com área de 34.254 metros quadrados, o projeto do novo espaço prevê ambiente arborizado, áreas gramadas e equipamentos de entretenimento familiar.

O secretário de Obras de Cachoeiro, Rodrigo Bolelli, disse que a demolição foi feita pela empresa responsável. “A empresa que se sagrou vencedora, logo no início, abandonou a obra. Simplesmente, ela efetuou a demolição e não retornou os serviços. Procuramos os meios legais para extinguir esse contrato, fazer as punições e questões necessárias para que isso não volte a ocorrer em nosso município”, informou o secretário.

Bolelli disse ainda que como não havia uma segunda colocada a ser chamada no processo licitatório anterior e houve revisão total do projeto. “Verificamos tudo e qualquer questionamento, apesar do projeto inicialmente ser bem feito, a gente teve ainda mais esse cuidado e já estamos iniciando um novo processo licitatório”, afirmou o secretário de Obras.