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Solidariedade

Igreja promove ação para doação de sangue em Vila Velha; saiba como participar

O evento está marcado para ocorrer no próximo dia 25 na Primeira Igreja Batista de Itaparica (Pibi)

Publicado em 10 de Abril de 2025 às 15:46

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

10 abr 2025 às 15:46
Igreja convoca voluntários para doação de sangue em Vila Velha
Igreja terá ação para doação de sangue em Vila Velha Crédito: Divulgação/Primeira Igreja Batista de Itaparica
A Primeira Igreja Batista de Itaparica (Pibi), em Vila Velha, vai promover, pela nona vez, uma ação solidária de doação de sangue. A coleta será realizada no dia 25 de abril, das 8h30 às 14h, em parceria com o Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes). Os interessados em participar de forma voluntária pode se inscrever por meio de formulário (clique aqui).
“Ficamos felizes em dar essa contribuição para a sociedade, sendo uma das formas que encontramos para expressar o nosso amor ao próximo. Felizmente, muitos adolescentes fizeram a primeira doação nas nossas ações. Acredito que, ao sensibilizar esse público, podemos garantir doadores por muito tempo”, declarou Ricardo Pereira, membro da igreja.
Para mais informações sobre ação de doação de sangue, basta acessar o site do Hemoes ou entrar em contato com a igreja pelo Instagram @pibitaparica ou pelo WhatsApp (27) 99648-5048.
Desde a primeira edição, em 2021, as ações costumam ocorrer todos os anos, nos meses de abril e outubro. Ao todo, em oito edições, foram coletadas 390 bolsas de sangue, o equivalente a 175,5 litros de sangue. Confira as doações realizadas em cada ação:

Requisitos para doação de sangue

  • Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Adolescente com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização;  
  • Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe; 
  • Pesar acima de 50 kg; 
  • O candidato a doação deve estar em boas condições de saúde; 
  • O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação;
  • Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação; 
  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação; 
  • Evitar ir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.

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