Igreja de Vila Velha cadastra voluntários para doação de sangue em outubro

A Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI) está cadastrando voluntários para participar de uma ação de doação de sangue que acontecerá no dia 17 de outubro, das 8h30 às 14h. Com 80 vagas para doadores inscritos, as coletas serão efetuadas por uma equipe do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).

Na última ação realizada na Primeira Igreja Batista de Itaparica, em abril, foram coletadas 64 bolsas de sangue. "A iniciativa surgiu a partir de sugestões de membros da PIBI. O Ministério de Ação Social da nossa igreja abraçou a causa como forma de demonstrar o amor ao próximo e prestar este importante serviço para a comunidade. As campanhas estão sendo realizadas por meio de divulgação nas redes sociais da igreja, de contatos com outras igrejas de várias denominações e associações de moradores, além do apoio da imprensa", disse Ricardo Pereira, membro da igreja.