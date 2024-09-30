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Igreja de Vila Velha cadastra voluntários para doação de sangue em outubro

Com 80 vagas para doadores, mobilização acontecerá no dia 17 de outubro na Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI)
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

30 set 2024 às 13:43

Publicado em 30 de Setembro de 2024 às 13:43

A Primeira Igreja Batista de Itaparica (PIBI) está cadastrando voluntários para participar de uma ação de doação de sangue que acontecerá no dia 17 de outubro, das 8h30 às 14h. Com 80 vagas para doadores inscritos, as coletas serão efetuadas por uma equipe do Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes).
Doadora em ação realizada pela PIBI e Hemoes em abril de 2024.
Doadora em ação realizada pela PIBI e Hemoes em abril de 2024 Crédito: Divulgação PIBI
As inscrições devem ser feitas por formulário (clique aqui). Para mais informações, acesse o site do Hemoes ou entre em contato com a PIBI pelo Instagram @pibitaparica ou pelo WhatsApp (27) 99648-5048.
Na última ação realizada na Primeira Igreja Batista de Itaparica, em abril, foram coletadas 64 bolsas de sangue. "A iniciativa surgiu a partir de sugestões de membros da PIBI. O Ministério de Ação Social da nossa igreja abraçou a causa como forma de demonstrar o amor ao próximo e prestar este importante serviço para a comunidade. As campanhas estão sendo realizadas por meio de divulgação nas redes sociais da igreja, de contatos com outras igrejas de várias denominações e associações de moradores, além do apoio da imprensa", disse Ricardo Pereira, membro da igreja.

Ações externas do Hemoes

O Hemoes realiza ações externas de coleta de sangue semanalmente em todo o Espírito Santo. A agenda mensal está disponível aqui. No portal do Hemoes, também é possível descobrir qual é o hemocentro mais próximo, acompanhar o estoque de sangue e quais são os tipos sanguíneos que mais necessitam de doação no momento. 
REQUISITOS PARA DOAÇÃO 
  • Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias. A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias. Doadores com 16 e 17 anos de idade podem doar mediante autorização formal dos pais e/ou responsável legal e apresentação do documento de quem assinou a autorização. (clique aqui para preencher a autorização);  
  • Apresentar documento original com foto, emitido por órgão oficial ou fotocópia autenticada em cartório: carteira de identidade, carteira de trabalho, carteira de habilitação, carteira de identidade profissional, certificado de reservista ou passaporte. São aceitos documentos digitais oficiais que contenham foto, RG, data de nascimento e nome da mãe; 
  • Pesar acima de 50 kg; 
  • O candidato a doação deve estar em boas condições de saúde; 
  • O doador não deve estar em jejum. É recomendado refeições leves e pede-se para evitar alimentos gordurosos no dia da doação;
  • Aumentar a ingestão de líquidos no dia da doação; 
  • Não consumir bebidas alcoólicas nas 12 horas que antecedem a doação; 
  • Evitar ir acompanhado com crianças menores de 12 anos. Caso seja necessário, é obrigatório a presença de um acompanhante maior de idade para cuidar da criança durante o processo de doação.
Carol Leal é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão dos editores do Núcleo, Mikaella Campos e Fernanda Dalmacio.

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