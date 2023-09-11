Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acidente

Idoso morre ao cair do 4° andar de prédio durante pintura em Cachoeiro

Segundo a Guarda Civil Municipal, Waldecir Bozi, de 65 anos, morreu manhã desta segunda-feira (11), na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 set 2023 às 13:37

Publicado em 11 de Setembro de 2023 às 13:37

Idoso morre ao cair do quarto andar de prédio durante pintura
Idoso morre ao cair do quarto andar de prédio durante pintura Crédito: Guarda Municipal
Um idoso de 65 anos, que fazia um serviço de pintura no quarto andar de um prédio na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu após sofrer uma queda. Segundo a Guarda Municipal, Waldecir Bozi não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
O corpo de Waldecir e pedaços da estrutura do prédio caíram na rua, assustando vizinhos do edifício – que logo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que o idoso estava sem vida quando chegou ao local.
Idoso morre ao cair do quarto andar de prédio durante pintura
Idoso morre ao cair do quarto andar de prédio durante pintura Crédito: Guarda Municipal
Segundo a Guarda Municipal, o pintor não usava equipamentos de proteção individual (EPI) durante o trabalho. A ocorrência, informou a corporação, ainda estava sendo confeccionada e não havia mais detalhes do caso.
A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta de 10h56. O corpo da vítima foi será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Cachoeiro de Itapemirim guarda municipal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Morto em acidente na Serafim Derenzi era piloto por aplicativo
Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados