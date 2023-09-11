Idoso morre ao cair do 4° andar de prédio durante pintura em Cachoeiro

Um idoso de 65 anos, que fazia um serviço de pintura no quarto andar de um prédio na Avenida Jones dos Santos Neves, no bairro São Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, morreu após sofrer uma queda. Segundo a Guarda Municipal, Waldecir Bozi não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
O corpo de Waldecir e pedaços da estrutura do prédio caíram na rua, assustando vizinhos do edifício – que logo acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a equipe constatou que o idoso estava sem vida quando chegou ao local.
Segundo a Guarda Municipal, o pintor não usava equipamentos de proteção individual (EPI) durante o trabalho. A ocorrência, informou a corporação, ainda estava sendo confeccionada e não havia mais detalhes do caso.
A perícia da Polícia Civil foi acionada por volta de 10h56. O corpo da vítima foi será encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.