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Solidariedade

Idosa faz 95 anos e pede doações de presente para asilo de Cachoeiro

Festa de aniversário da mineira Alcina Oliveira, que completou mais um ano de vida nessa quinta (2), terá o propósito de arrecadar alimentos não perecíveis
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 nov 2023 às 21:30

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 21:30

Idosa faz 95 anos e pede alimentos para doação a asilo de Cachoeiro
Idosa faz 95 anos e pede alimentos para doação a asilo de Cachoeiro Crédito: Divulgação
A mineira Alcina Oliveira completou 95 anos na última quinta-feira (2). Moradora de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, ela resolveu comemorar o aniversário de um jeito bem diferente este ano: para entrar na festa dela, os convidados precisarão levar um quilo de alimento não perecível, que será doado a um asilo na cidade. A celebração está marcada para ocorrer neste sábado (4).
"Eu não preciso de mais nada; quero ajudar a quem precisa. Já tenho de tudo. Só falta um pouco de saúde, a coluna já não ajuda muito... Se não, eu ajudaria mais [ao próximo]"
Alcina Oliveira - Aposentada 
Segundo a idosa explicou para A Gazeta, a comemoração terá apenas a presença de amigos e familiares, e será feita na própria casa em que ela vive, no interior do município. A idosa, que é viúva, tem quatro filhos, quatro netos e seis bisnetos.

História de vida

Muito lúcida e vaidosa, Alcinda conta que se casou aos 16 anos e foi morar na fazenda do sogro, em Mimoso do Sul. Em 1959, Alcina Oliveira disse que fez um curso e começou a trabalhar como enfermeira. Entre os municípios que atuou estão Alegre e Guaçuí, ambas na região do Caparaó.
Dona Alcine foi morar em Cachoeiro há mais de 30 anos e tem orgulho de ter sido a primeira moradora da localidade de Bom Pastor.
Perguntada sobre a "receita" da longevidade, a idosa brinca: “O segredo? É só não morrer. Agradeço muito a minha família, que é pequena, mas sou grata a eles”, disse.

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