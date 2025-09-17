Operação na BR 101

Ibama apreende mais de 7 toneladas de peixes e frutos do mar em São Mateus

Pescados eram transportados sem documentação de origem; alimentos foram doados ao programa Sesc Mesa Brasil, referência no combate à fome

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:30

IBAMA apreende mais de 7 toneladas de pescado durante operação na BR-101 Crédito: Divulgação/Ibama

Mais de sete toneladas de pescado foram apreendidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na madrugada desta quarta-feira (17), na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação teve como objetivo combater a pesca ilegal, que ameaça diversas espécies marinhas.

Segundo o Ibama, os veículos abordados transportavam peixes e frutos do mar sem a documentação de origem necessária, o que impede a comprovação da legalidade da pesca. Entre as cargas, foram encontradas espécies como corvina, peroá, camarão, sardinha e tainha. Os responsáveis foram autuados e deverão responder a processo administrativo ambiental.

Os pescados apreendidos foram doados ao programa Sesc Mesa Brasil, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina, referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos.

