Ibama apreende mais de 7 toneladas de peixes e frutos do mar em São Mateus

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 11:30
Mais de sete toneladas de pescado foram apreendidas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na madrugada desta quarta-feira (17), na BR 101, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A ação teve como objetivo combater a pesca ilegal, que ameaça diversas espécies marinhas.
Segundo o Ibama, os veículos abordados transportavam peixes e frutos do mar sem a documentação de origem necessária, o que impede a comprovação da legalidade da pesca. Entre as cargas, foram encontradas espécies como corvina, peroá, camarão, sardinha e tainha. Os responsáveis foram autuados e deverão responder a processo administrativo ambiental.
Os pescados apreendidos foram doados ao programa Sesc Mesa Brasil, a maior rede de bancos de alimentos da América Latina, referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos.
